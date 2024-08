Questa guida sarà una risorsa completa sui bonus di benvenuto offerti da Eurobet per i nuovi utenti registrati, che costituiscono alcuni tra i migliori bonus scommesse offerti dai bookmaker al momento. Si esamineranno da vicino il bonus senza deposito, il bonus per le scommesse e il bonus per il casinò. Saranno approfondite le caratteristiche di ciascuna promozione, illustrate le modalità per ottenerle e chiarite le condizioni necessarie per partecipare alle offerte

Codice promo e bonus Eurobet: necessario o no?









Chiarimamo immediatamente che per completare la registrazione al sito Eurobet.it non serve un codice promozionale né è obbligatorio usare un codice promo Eurobet per partecipare alle iniziative di benvenuto offerte dall’operatore. Alcune offerte esclusive, tuttavia, come quella per le scommesse qui descritta, prevede la digitazione del codice promo Eurobet per la partecipazione.

Eurobet bonus benvenuto: di cosa si tratta

I bonus benvenuto costituiscono incentivi rivolti ai giocatori non ancora registrati sul sito di scommesse e casinò Eurobet. Si tratta di una strategia adottata dai principali operatori del settore, mirante a distinguersi attraverso l’offerta di vantaggi che talvolta includono bonus senza deposito e sono spesso legati agli importi delle ricariche effettuate sul sito.

Attualmente Eurobet propone le seguente offerte di benvenuto:

Bonus scommesse Eurobet esclusivo: bonus sport fino a 300€ + 22€ + 50 free spin

Bonus casinò Eurobet fino a 1.000€ + 17€ + 500 fun bonus

Le offerte di benvenuto proposte da Eurobet includono anche bonus poker e bingo. Per maggiori dettagli sulle offerte attive invitiamo i lettori a consultare il sito web Eurobet.it

Eurobet bonus senza deposito: come funziona

Per il momento l’operatore di giochi online non prevede un bonus registrazione senza deposito Eurobet. Generalmente le offerte di questo tipo sono erogate alla verifica del conto gioco o immediatamente alla registrazione, ma prima che venga effettuata una ricarica sull’account. Non escludiamo che Eurobet possa introdurre questo tipo di promozione in futuro.

Bonus Eurobet per le scommesse: di cosa si tratta





Il bonus per le scommesse di Eurobet qui descritto prevede l’utilizzo del codice promo Eurobet alla registrazione. Nella realtà il bonus include benefici sia per lo sport che per le slot. Nel dettaglio l’offerta è composta da

10€ su scommesse sportive

2€ su scommesse multiple

50% dell’importo scommesse in multiple la prima settimana fino a 300€

50 free spin

10€ sulle slot, di cui 5€ su Crazy Time 5€ su Slot Premium



Per partecipare alla promo è necessario usare il codice promo Eurobet associato alla promo esclusiva ed effettuare un deposito minimo pari ad almeno 10€.

Bonus scommesse Eurobet: termini di partecipazione

Vediamo dunque come funziona il bonus esclusivo per lo sport che, come abbiamo visto, include anche 50 giri gratis e 10€ per le slot selezionate.

Bonus sport Eurobet Dettagli 50% dell’importo delle scommesse sportive multiple effettuate entro 7 giorni dalla registrazione fino a 300€ Le multiple valide devono avere quota minima pari ad almeno 4.00 10€ subito Rigioco su multiple con quota minima pari a 2.00

Il bonus esclusivo è soggetto ad ulteriori condizioni che invitiamo i lettori a consultare per intero.

Bonus Eurobet casinò: cos’è





I giocatori che optano per la promozione benvenuto casinò potranno beneficiare di un bonus così composto:

100% del primo deposito fino a 1.000€

500€ in fun bonus

10€ sulle slot, di cui 5€ su Premium Eurobet 5€ su Crazy Time

7€ di bonus scommesse

Anche in questo caso è chiaro che la promo di benvenuto per il casinò include una quota per lo sport. Inoltre, come per il bonus scommesse, anche per accedere a questa promozione è richiesta una ricarica minima pari a 10€. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il bonus casinò Eurobet nel paragrafo seguente.

Eurobet bonus casinò: condizioni di gioco

I giocatori che optano per questa promo possono utilizzare il bonus casinò Eurobet a condizione che vengano effettuati dei volumi di giocata come da regolamento dell’offerta.

Bonus benvenuto casinò Eurobet Dettagli 500€ fun bonus Le vincite eventualmente ottenute hanno requisito di giocata pari a x35 100% della prima ricarica fino a 1.000€ Accreditato a condizione che vengano generati volumi di giocata pari a x25 volte il valore del primo deposito

I real bonus ottenuti devono essere rigiocati almeno una volta prima di essere prelevabili. Maggiori informazioni possono essere trovate sui termini e condizioni dell’offerta per esteso.

Bonus benvenuto Eurobet: come funziona per ottenerlo

Per partecipare alle promozioni di benvenuto per i nuovi utenti, i giocatori devono aprire un conto sul sito o tramite app per la prima volta. Le promo qui descritte, infatti, sono riservate ai nuovi clienti, mentre vedremo nel paragrafo seguente dei cenni rispetto ad altre promozioni Eurobet per utenti registrati.

I passaggi per partecipare ai bonus benvenuto Eurobet sono:

Registrazione su Eurobet.it Scelta del bonus a cui si intende prendere parte Utilizzo del codice promo Eurobet se si intende partecipare a promo esclusive Effettuare una ricarica qualificante di almeno 10€ Rispettare termini e condizioni del bonus scelto

Importante notare che i bonus prevedono requisiti di rigioco per essere sbloccati e convertiti. I bonus non sono prelevabili se non viene rispettato il wagering entro i tempi indicati.

Altri bonus Eurobet

Oltre alle promo di benvenuto qui descritte, Eurobet propone altri bonus riservati ai nuovi giocatori iscritti, come il bonus bingo e il bonus poker. In aggiunta a ciò, l’operatore prevede un bonus benvenuto cumulativo per tutte le categorie di gioco.

Relativamente alle promozioni per giocatori già registrati, il bookmaker propone una varietà di promo per le scommesse, il casinò, le slot, il casinò live, giochi di carte, bingo, lotterie, ippiche e giochi virtuali. L’offerta di promo Eurobet è all’altezza degli utenti più esigenti e si presenta completa e variegata.

Promozione Tandem + Eurobet: cos’è

L’offerta Eurobet Tandem + prevede la possibilità di vincere una scommessa anche se il giocatore o il suo sostituto segna o colpisce il palo o la traversa. Per maggiori informazioni sull’applicabilità dell’opzione Tandem è possibile consultare il sito Eurobet.

Per analisi e opinioni sull’operatore è possible consultare le recensioni Eurobet che raccolgono i feedback sui servizi offerti dal bookmaker.

Domande frequenti Eurobet bonus

Come funziona il bonus Eurobet?

A seconda della promo benvenuto scelta sarà necessario rispettare i rispettivi requisti di giocata. Per partecipare alle promo esclusive, è inoltre necessario utilizzare i codici promozionali collegati all’offerta.

Qual è la differenza tra fun bonus e bonus reale?

Il fun bonus prevede dei requisiti di giocata specifici per l’accredito che, una volta soddisfatti, trasformano il bonus in reale. A questo punto il bonus reale dovrà essere giocato una volta secondo i termini della promozione prima che sia possibile prelevare eventuali vincite ottenute.

Si può ottenere sia il bonus scommesse che quello casinò Eurobet?

Le promozioni descritte in questa pagina includono entrambe le categorie di gioco, seppur in maniera differente. Si può quindi dire che una parte del bonus scommesse Eurobet sia destinata ai giochi del casinò e viceversa. In alternativa a ciò, gli utenti potranno optare per un bonus cumulativo che possono consultare direttamente sul sito dell’operatore.

Quali altre offerte sono simili ai bonus benvenuto Eurobet?