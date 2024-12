Gioco Digitale è un sito di scommesse e casinò online autorizzato dall’ADM che propone tra i migliori bonus benvenuto per chi completa la registrazione per la prima volta. In questa pagina, analizzeremo il bonus scommesse e il bonus casinò Gioco Digitale per nuovi giocatori, forniremo dettagli sulle offerte e sui passaggi per ottenerle.

Gioco Digitale bonus benvenuto: in cosa consiste l’offerta









Qui ci focalizzeremo sulle promozioni più ricercate dagli appassionati di gioco d’azzardo online, ovvero sui bonus per le scommesse e i bonus per i giochi del casinò. In particolare, le opzioni attive al momento prevedono:

Bonus Benvenuto Scommesse fino a 5€ + 5€ Bingo

Bonus Benvenuto Casinò 100€ subito + fino a 2.000€ + 500 Free spin + 5€ Bingo e 5€ Aviator

Come è intuitivo notare, si tratta di promo miste. Il che vuol dire che selezionando una tra le due offerte qui presentate, si potrà partecipare alla promo che prevede una quota per giocare al bingo su Gioco Digitale. Inoltre, non è previsto l’uso di alcun codice bonus Gioco Digitale per partecipare alle offerte qui esposte.

Gioco digitale bonus senza deposito: ce n’è uno?

Al momento l’operatore non prevede promozioni alla registrazione su Gioco Digitale. Tutte le offerte benvenuto Gioco Digitale prevedono l’effettuazione di un deposito di importo minimo stabilito, entro tempi predeterminati e con metodi di pagamento specificatamente indicati nei termini e nelle condizioni di partecipazione. Per info e approfondimenti sull’operatore, rinviamo alla nostra recensione Gioco Digitale che, tra le altre cose, approfondisce le opzioni di pagamento accettate dal bookmaker.

Bonus scommesse Gioco Digitale: di che si tratta





Introdotto da poco, il bonus Gioco Digitale per lo sport prevede l’erogazione di

Bonus scommesse fino a 5€

Bonus bingo 5€

Per partecipare al bonus sport Gioco Digitale è necessario effettuare una ricarica di almeno 30€ per ricevere 2.5€ di bonus sport. Alla convalida del conto verranno accreditati i restanti 2.5€ per le scommesse. Il bonus 5€ per il bingo verrà attivato dopo la prima ricarica.

Come funziona bonus Gioco Digitale per lo sport

Una volta ricevuto il bonus scommesse, lo stesso sarà soggetto a restrizioni di prelievo fino a che i requisiti di puntata non siano stati soddisfatti. In particolare, è necessario giocare i 5€ per le scommesse entro 60 giorni su scommesse a quota minima 2.50.

Gioco Digitale bonus scommesse Condizioni rigioco Fino a 5€ per lo sport Scommettere almeno 40€ entro 60 giorni su scommesse a quota minima 2.50 5€ bonus bingo Il bonus e le eventuali vincite sono vincolate al prodotto Bingo e devono essere giocati almeno una volta prima di essere prelevati

Il bonus reale ottenuto è soggetto a rigioco come da termini e condizioni.

Gioco Digitale bonus casinò: in cosa consiste





In alternativa al bonus scommesse e alle altre promo per nuovi clienti, gli utenti possono optare per il bonus casinò Gioco Digitale così composto:

Bonus Fino a 100€ subito al primo deposito

100% sul primo deposito fino a 2.000€

500 free spin, di cui 100 free spin su Book of Ra Deluxe 100 free spin su Legacy of Dead 300 free spin sulle 3 ricariche successive da usare su slot selezionate e così accreditate: 100 Free Spin a fronte di un deposito di almeno 10€ – Tre giorni dopo il primo deposito 100 Free Spin a fronte di un deposito di almeno 10€ – Sei giorni dopo il primo deposito 100 Free Spin a fronte di un deposito di almeno 10€ – Nove giorni dopo il primo deposito

5€ per il bingo

5€ per Aviator

Per partecipare alla promo casinò Gioco Digitale è necessario effettuare una ricarica minima di 10€ entro 7 giorni dalla registrazione.

Bonus casinò Gioco Digitale: come funziona

Il bonus benvenuto Gioco Digitale per il casinò, come ogni altra promo, è soggetta a termini e condizioni di partecipazione specifici. Vediamo nella tabella seguenti quali sono i requisiti di giocata da completare per la conversione da fun bonus a bonus reale:

Bonus Gioco Digitale casinò Condizioni di rigioco Fino a 100€ sul deposito X50 entro 5 giorni dall’accredito su Age of the Gods: God of Storms; Solar Disc; Moon Princess 100; Gates Of Olympus 1000; Captain’s treasure; Solar Flare; Fruit Blaster; Book of Horus; Super Clover Champagne; Dazzling Sun Fino a 2.000€ sul deposito X35 entro 30 giorni. Non tutti i giochi contribuiscono allo stesso modo al raggiungimento dei requisiti di puntata. 500 Free spins da giocarsi entro 7 giorni dall’accredito Le vincite generate dai free spin saranno accreditate con requisiti di puntata pari a 30 volte l’importo del bonus ricevuto e avranno una validità di 30 giorni. 5€ bonus bingo + 5€ Aviator L’importo delle eventuali vincite sono vincolati al prodotto Bingo e Aviator e devono essere giocati almeno una volta prima di essere prelevati

Per maggiori informazioni sulla promo casinò Gioco Digitale, invitiamo i lettori a consultare i termini e le condizioni di adesione per esteso.

Altri bonus Gioco Digitale

Al di là delle promozioni qui esposte, gioco digitale prevede ulteriori iniziative di benvenuto per il bingo e per il poker. I giocatori interessati potranno trovare i riferimenti alle offerte attive consultando direttamente il sito web dell’operatore.

In aggiunta alle offerte per nuovi clienti, Gioco Digitale prevede ulteriori promozioni per fidelizzare i giocatori che già utilizzano i suoi servizi. Tra queste annoveriamo i bonus cashback e sulle scommesse multiple, così come diversi bonus temporanei che incentivano la partecipazione ai tornei.

Domande frequenti – Gioco Digitale bonus

Come posso monitorare lo stato dei bonus Gioco Digitale?

È possibile tenere traccia dello stato dei bonus accedendo al conto gioco su Gioco Digitale e navigando fino alla sezione “Le mie offerte”.

Cosa succede se i bonus su Gioco Digitale non vengono sbloccati entro i termini?

Nel caso in cui i bonus non vengono sbloccati entro il tempo specificato nei termini e condizioni, verranno annullati. Questo significa che sia l’importo del bonus che quello di eventuali vincite ottenute grazie a questo, non saranno più disponibili sul conto gioco.

Ci sono altri bonus scommesse su Gioco Digitale oltre alla promo benvenuto?

Sì, nella sezione relativa del sito è possibile trovare tante altre offerte con bonus scommesse ad esempio su multiple e quote maggiorate. Lo stesso vale per le altre categorie di gioco come casinò, bingo e poker.

