In questa pagina forniremo tutti i dettagli relativi ai bonus Bwin per nuovi giocatori che aprono un conto gioco per la prima volta. Analizzeremo i bonus benvenuto Bwin scommesse e casinò – che si colloca tra i migliori bonus scommesse sul mercato -, fornendo dettagli sulle condizioni di partecipazione e riscatto delle offerte.

Bwin bonus benvenuto: serve un codice promo?









Chiariamo innanzitutto se la partecipazione alle iniziative di benvenuto è collegata o meno all’uso di specifici codici. I bonus scommesse e casinò proposti da questo operatore non sono legati all’utilizzo di un codice promozionale Bwin e, pertanto, l’utilizzo del codice non è propedeutico per la partecipazione alle offerte descritte nei paragrafi seguenti.

Bonus benvenuto Bwin: di cosa si tratta

Come molti concorrenti, il bookmaker prevede promozioni per incentivare la registrazione di nuovi utenti sulla propria piattaforma di gioco Bwin.

Per approfondimenti sull’offerta di gioco Bwin, è possibile consultare la recensione Bwin creata ad hoc. Qui di seguito analizzeremo

Bonus scommesse Bwin fino a 560€ + 30 Free Spins per Book of Kings e 5€ Aviator

Bonus casinò Bwin fino a 1.000€ e fino 100€ subito + 50 Free Spin su Book of Ra Deluxe + 5€ su Aviator

L’operatore potrebbe prevedere altre promozioni. Ciascun giocatore può aderire ad uno dei bonus benvenuto Bwin, escludendo di fatto la possibilità di partecipare alle altre offerte.

Bwin bonus senza deposito: ce n’è uno?

Attualmente Bwin non prevede un bonus senza deposito per le scommesse o per i giochi del casinò. Tuttavia, sono previsti dei giri gratis su slot specifiche con l’adesione a ciascuna delle due altre offerte.

Non si esclude che l’operatore possa introdurre in futuro un’offerta sport o slot senza deposito Bwin. Per questo motivo, invitiamo a consultare il sito Bwin.it per aggiornamenti e per la visione completa delle promozioni attive.

Bwin bonus scommesse: com’è fatto





I giocatori che optano per la promozione scommesse alla registrazione possono ottenere fino a 560€ di bonus e 30 giri gratis su Book of Kings + 5€ su Aviator. Ma vediamo nel dettaglio com’è composta la promozione:

50% sulla prima ricarica fino a 400€

10€ a settimana per 15 settimana continuando a scommettere

30 free spin per la slot Book of Kings e 5€ Aviator

La promo è fruibile da coloro che effettuano un primo versamento di almeno 20€ entro 7 giorni dalla data di registrazione con un metodo di deposito valido tra Mastercard, Visa, Postepay.

Bwin bonus benvenuto scommesse: come funziona

Per riscattare l’offerta, come per ogni promo, è necessario rispettare i termini e le condizioni di gioco previste per ciascuna componente. Qui sotto sono state riassunte in una tabella le principali condizioni da tenere a mente:

Bonus Scommesse Bwin Termini 50% sul deposito fino a 400€ Da scommettere almeno una volta su multiple di almeno 5 eventi con quota singola pari ad almeno 1.50 Fino a 150€ in 15 settimane Scommettere pre-match (singole e multiple a quota min. 1.50) per ottenere bonus da piazzare su scommesse live (multiple e singole a quota min. 2.50 e wagering 1x) 30 giri gratis su Book of Kings Le vincite generate dai giri gratis saranno accreditate con requisiti di puntata pari a 30 volte l’importo del bonus ricevuto e validità 30 giorni.

Si applicano ulteriori condizioni consultabili per esteso tramite il link presente in questa pagina o direttamente sul sito web del bookmaker.

Bwin bonus casinò: come è strutturata la promo





In alternativa al bonus scommesse, i giocatori maggiorenni che effettuano la registrazione a Bwin per la prima volta possono decidere di partecipare alla promo per il casinò che prevede fino a

100% della prima ricarica fino a 1.000€ pendenti

10% fino 100€ subito

50 Free Spin su Book of Ra Deluxe + 5€ Aviator

Per partecipare alla promo è necessario effettuare una ricarica qualificante di almeno 10€ con un metodo a scelta tra Bonifico Bancario, Epay, Mastercard, Maestro, Visa, Paypal, Paysafecard, Postepay o Apple Pay entro 7 giorni dall’apertura del conto gioco.

Bonus benvenuto Bwin casinò: termini di riscatto

Per convertire il fun bonus in bonus reale è necessario rispettare le condizioni dell’offerta che prevede il completamento di determinati requisiti di gioco riassunti nella tabella sottostante:

Bonus casinò Bwin Condizioni Bonus deposito X35 per bonus pendente / x50 per bonus subito 50 free spin su Book of Ra Deluxe Le vincite generate devono essere giocate x10 volte

*non tutti i giochi del casinò contribuiscono allo stesso modo al soddisfacimento dei requisiti di puntata richiesti. Per maggiori dettagli, rinviamo a consultare le condizioni della promozione per esteso.

Bwin bonus benvenuto: come ottenerlo

Per aderire alle promozioni di benvenuto proposte dall’operatore è necessario innanzitutto rispettare i requisiti fondamentali, ovvero

Essere maggiorenni

Aprire un conto gioco per la prima volta sulla piattaforma di scommesse e casinò

Risiedere in Italia

Aderire all’offerta durante il periodo di validità.

Se questi requisiti vengono rispettati, si potrà partecipare alle offerte di benvenuto Bwin a patto che si seguano i passaggi qui esposti:

Effettuare la registrazione a Bwin Inserire le info richieste Selezionare il bonus prescelto Effettuare una ricarica qualificante (come stabilito dai termini della promozione) Effettuare le giocate richieste per l’accredito del bonus e per la conversione

Particolarmente rilevante ai fini dell’accredito dei welcome bonus collegati ad un deposito, è l’ammontare da ricaricare sul conto per la prima volta, i tempi entro cui può essere condotta questa azione ai fini dell’accredito del bonus e le restrizioni sui metodi di pagamento utilizzabili a tal fine.

Altri bonus Bwin e promozioni

Quelle descritte in questa pagina non sono le sole offerte proposte dall’operatore. Al contrario, Bwin prevede diversi incentivi sia per i nuovi clienti ma anche per coloro che utilizzano già la propria piattaforma di gioco.

I bonus che è possibile sfruttare su Bwin includono promozioni per il casinò live, ma anche per il bingo, per le scommesse multiple e per tantissime altre categorie di gioco. Per una visione completa delle promo attive in un determinato momento, invitiamo i lettori a consultare la pagina delle promozioni direttamente sul sito dell’operatore.

Domande frequenti – Bwin bonus

È previsto un bonus senza deposito Bwin per i nuovi utenti?

No. al momento Bwin non prevede bonus senza ricarica, ma potrebbe introdurre questa opzione in futuro.

È possibile riscattare tutti i bonus benvenuto?

No. Si può partecipare ad una promozione per volta. Nel caso specifico dei bonus benvenuto, la selezione di una particolare offerta implica la rinuncia a partecipare alle altre promo riservate ai nuovi clienti.

Posso prelevare le vincite generate dai Free Spin con bonus Bwin?

No. I giri gratis non solo devono essere completati, ma le eventuali vincite ottenute sono soggette a requisiti di puntata come specificato nei termini di ciascuna delle promo che li prevede.

Quali altre offerte sono simili ai bonus benvenuto Bwin?