Il bonus invita un amico è una delle promozioni rivolte ai giocatori che utilizzano piattaforme per le scommesse online. Questo tipo di bonus scommesse premia l’utente che ha suggerito il sito a un proprio contatto, incentivando così la crescita della community.

Quali sono le migliori offerte bonus invita un amico

Le promozioni di questo tipo, come tutti gli altri bonus offerti dai bookmaker, prevedono il rispetto di determinati requisiti per l’accredito. In ogni caso, le promozioni invita un amico potrebbero permettere sia di scommettere che di giocare ai giochi del casinò.

Bonus invita un amico per le scommesse

I bonus per scommettere prevedono il completamento di un determinato volume di scommesse per l’accredito e la conversione.





Bonus invita un amico per il casinò

I bonus casinò invita un amico potrebbero permettere di giocare sia alle slot che agli altri giochi come poker, blackjack, giochi di carte, ecc.





Le meccaniche di questo bonus possono variare di volta in volta ma spesso seguono una procedura comune: l’utente già iscritto può generare un link di invito personalizzato da condividere con il proprio amico. Se quest’ultimo si registrerà attraverso quel link e completerà alcune azioni qualificanti, come ad esempio il primo deposito o una scommessa di un certo importo, il bonus si attiverà e verrà accreditato a entrambi i soggetti.

Come funziona il bonus invita un amico

In molti casi, il bonus invita un amico è suddiviso in due:

un bonus per l’utente che ha invitato

un bonus per l’amico che ha accettato l’invito

Questo crea un vantaggio reciproco, aumentando l’interesse di entrambi a partecipare. È importante notare che, spesso, il bonus viene erogato sotto forma di credito virtuale, trasformabile in saldo reale completando i requisiti di puntata.

Oltre ai requisiti più comuni, alcuni siti potrebbero richiedere che l’amico invitato rimanga attivo per un certo periodo di tempo, o che scommetta su determinati mercati per sbloccare il bonus. Ecco perché è così importante leggere attentamente i termini e le condizioni dei bonus “Invita un amico” (e più in generale di qualsiasi offerta con bonus scommesse).

Siti scommesse e casinò che prevedono un bonus invita amico

Anche se non si tratta della promozione più comune fra i bookmaker italiani, ci sono comunque diversi siti scommesse e casinò con bonus invita amico che utilizzano questa strategia per spiccare rispetto alla concorrenza e incentivare i propri utenti.

Questa promozione, infatti, non si limita ad attirare nuovi iscritti nei siti dei bookmaker ma incoraggia anche la raccomandazione della piattaforma, a fronte di un compenso sotto forma di bonus.

Per approfondire i bonus offerti dai bookmaker autorizzati, inclusi i bonus invita un amico, è possibile consultare le pagine dedicate a tale argomento e raggruppate per semplicità nella tabella qui sotto.

Come valutare i bonus “Invita un amico”

Chi sta valutando se utilizzare un bonus invita un amico, dovrebbe confrontare le offerte disponibili su diversi siti di scommesse. I principali aspetti da considerare sono i seguenti:

Facilità della procedura : su alcuni siti l’iter da seguire per creare e condividere gli inviti è molto semplice, dando la chance di inviare le comunicazioni tramite email, social o altri metodi. In altri casi invece, potrebbero esserci dei vincoli piuttosto stringenti in tal senso.

: su alcuni siti l’iter da seguire per creare e condividere gli inviti è molto semplice, dando la chance di inviare le comunicazioni tramite email, social o altri metodi. In altri casi invece, potrebbero esserci dei vincoli piuttosto stringenti in tal senso. Tempistiche di erogazione del bonus : quasi sempre il bonus viene accreditato solo dopo che l’amico invitato ha soddisfatto tutti i requisiti. Tuttavia, ci sono siti che offrono bonus con erogazione immediata, incentivando così l’utente che invita.

: quasi sempre il bonus viene accreditato solo dopo che l’amico invitato ha soddisfatto tutti i requisiti. Tuttavia, ci sono siti che offrono bonus con erogazione immediata, incentivando così l’utente che invita. Restrizioni al bonus: molti siti scommesse con bonus invita amico impongono requisiti di puntata piuttosto alti per trasformare i bonus invita un amico. Anche se l’importo nominale potrebbe essere più basso, conviene preferire quelli più lineari e facili da sbloccare.

Vantaggi dei bonus “Invita un amico”

Come per ogni promozione, anche il bonus invita un amico presenta vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi principali, oltre alla possibilità di guadagnare un bonus aggiuntivo rispetto a quelli di benvenuto e ricorrenti, c’è anche la maggiore scalabilità di questa promozione. In alcuni casi, infatti, si possono invitare tantissime persone, aumentando la cifra massima potenziale del bonus.

Alla luce di quanto detto finora, dovrebbe essere evidente che i bonus invita un amico sono promozioni potenzialmente vantaggiose per tutte le parti coinvolte. Offrono infatti l’opportunità agli utenti di ricevere bonus aggiuntivi semplicemente invitando i propri amici a unirsi alla piattaforma. Tuttavia, è importante che tutti i partecipanti abbiano compreso attentamente i termini e le condizioni del bonus per evitare fraintendimenti e spiacevoli sorprese.

