In questa pagina analizzeremo i bonus benvenuto 888 indirizzati ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito di giochi online. Forniremo dettagli sulle offerte e i requisiti di partecipazione così come le condizioni di utilizzo dei bonus stessi.

Serve un codice promozionale 888 per ottenere i bonus 888?









Attualmente 888 prevede l’assegnazione di bonus benvenuto ai giocatori maggiorenni che effettuano la registrazione per la prima volta e che rispettano i requisiti di partecipazione all’offerta di benvenuto 888 prescelta, indipendentemente dall’uso di codici promozionali 888.

Sebbene sia presente un campo relativo al codice 888 al momento della ricarica, l’inserimento di un codice non è requisito necessario per la partecipazione ai bonus benvenuto 888 attualmente attivi.

➡️ Ecco il codice bet365 bonus quando si apre un nuovo conto bet365 per le scommesse sportive o il casinò.

Bonus benvenuto 888: di cosa si tratta

Attualmente l’operatore propone tre distinti bonus benvenuto ai nuovi giocatori che si registrano sulla piattaforma 888. I giocatori possono scegliere un bonus alla registrazione senza deposito e uno tra bonus scommesse, bonus casinò e bonus poker 888. Qui ci focalizzeremo sulle promo sport e casinò, ma le promo benvenuto includono:

Bonus senza deposito 888

Bonus scommesse 888

Bonus casinò 888

Bonus poker 888

Ciascuno promozione è soggetta a termini e condizioni di gioco specifiche che invitiamo a consultare per intero.

888 bonus casinò: com’è composto





I giocatori che decidono di approfittare del bonus benvenuto casinò 888 hanno la possibilità di ottenere un triplo bonus così composto

20€ bonus gratis alla registrazione

100% fino a 1.000€ sulla prima ricarica

50 Free spin alla verifica

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste ciascuna componente del bonus e come ottenerla.

888 casinò bonus senza deposito: come funziona

L’offerta senza deposito di 888 casinò prevede l’erogazione di 20€ alla registrazione da utilizzare sui giochi del casinò che contribuiscono in modo diverso al soddisfacimento dei requisiti di puntata.

Termini gioco bonus senza deposito 888 casinò

La promo bonus alla registrazione 888 prevede che l’ammontare del bonus venga giocato 50 volte entro 90 giorni per la conversione in bonus reale.

Bonus senza deposito casinò 888 Condizioni 20€ per il casinò Rigioco x50 entro 90 giorni

Per ricevere il Bonus non è richiesto l’inserimento di alcun codice promozionale. L’eventuale utilizzo di un qualsiasi codice promozionale durante la fase di registrazione comporterà l’esclusione dalla presente offerta.

Bonus casinò 888: 100% della prima ricarica fino a 1.000€

La promo di benvenuto per il casinò prevede una componente in relazione all’ammontare della prima ricarica. Si tratta del bonus deposito che è pari al 100% del primo versamento effettuato sul conto fino ad un massimo di 1.000€ da usare per il casinò 888.

Termini promo prima ricarica casinò 888

Per sbloccare il bonus fino a 1.000€ è necessario innanzitutto effettuare una ricarica minima pari ad almeno 10€ e giocare il valore del bonus 35 volte entro 30 giorni.

Bonus ricarica casinò 888 Condizioni Fino a 1.000€ Rigioco x35 entro 30 giorni

La contribuzione al requisito di puntata varia a seconda dei giochi. Per maggiori dettagli invitiamo a consultare i termini e le condizioni dell’offerta per intero.

888 bonus benvenuto 50 Free spin alla verifica

La terza componente del bonus casinò 888 è composta dai giri gratis ottenibili con la convalida del documento di identità. Si tratta di 50 Free Spin da usare su alcune slot specifiche nella sezione casinò di 888.

Termini di gioco 50 Free spin 888

In particolare i 50 Free Spin possono essere richiesti entro 30 giorni ed utilizzati entro 7 giorni. Le vincite accumulate utilizzando FS saranno accreditate sotto forma di Bonus Casinò con una durata di 90 giorni e requisito di puntata pari a 35

Giri gratis 888 casinò Condizioni 50 Free Spin Le vincite generate hanno requisito di puntata pari a x35 da completare entro 90 giorni

L’offerta non può essere combinata con altre promozioni.

888 bonus benvenuto scommesse: com’è fatto





Al momento l’operatore non prevede un bonus per lo sport, ma potrebbe introdurlo nuovamente in futuro.

Bonus scommesse 888: come funziona

I dettagli della promo sport 888 verranno aggiornati in modo puntuale su questa pagina non appena resi disponibili dall’operatore.

Come si articola il bonus casinò parte del bonus scommesse 888? – promo scaduta

L’offerta precedentemente attiva, prevedereva una parte di bonus casinò come bonus accessorio del bonus scommesse. Poteva quindi, essere ottenuto se si sceglie di partecipare alla promo sport e consisteva in 5€ da utilizzare sul casinò 888.

Dettagli bonus 5€ casinò 888 – promo scaduta

Il bonus casinò una volta assegnato doveva essere giocato almeno 30 volte sui giochi facente parte delle promozione. Il giocatore aveva 30 giorni per completare il requisito di puntata.

Bonus casinò (parte del bonus scommesse 888) Termini 5€ Rigioco x30 entro 30 giorni

Sono prelevabili le eventuali vincite ottenute giocando il bonus ricevuto, dopo aver conseguito il requisito di puntata, come previsto dai Termini e Condizioni generali dei bonus applicati ai giochi di casinò.

Come ricevere i bonus benvenuto 888

Completare la registrazione al sito come spiegato nei paragrafi precedenti.

Inviare una copia del documento d’identità per la verifica

Effettuare una ricarica di almeno 10€ sul proprio account 888 (utilizzando il codice promozionale 888 se la promozione che si intende ottenere lo richiede)

Richiedere il bonus entro i termini indicati, cliccando sul pulsante “Richiedi il Bonus” che verrà mostrato in un messaggio pop-up dopo il login, o tramite la sezione “I Miei Premi” nell’area “Il mio conto”.

Rispettare i requisiti di giocata entro i tempi e alle condizioni stabilite

Altri bonus 888

Oltre alle iniziative di benvenuto per scommesse e casinò, 888 prevede una sezione intera dedicata al poker ed è attivo anche un bonus benvenuto per il poker a tal proposito.

Al di là di queste offerte per nuovi giocatori, la piattaforma prevede anche incentivi di diverso tipo e per tutte le categorie di giochi per giocatori che dispongono già di un account. 888 incentiva la registrazione tramite raccomandazione di un amico, ma offre anche bonus multipla, bonus app, cashback e tornei di ogni tipo. Per maggiori approfondimenti rinviamo al sito dell’operatore.

Per leggere i pareri e le recensioni su 888 è possibile invece consultare la guida dedicata.

Domande frequenti: bonus 888

È possibile prelevare i bonus 888?

No, i bonus devono essere giocati e convertiti prima che sia possibile prelevare eventuali vincite da essi generate nel rispetto delle condizioni di gioco.

È possibile ottenere il bonus senza deposito 888 e partecipare alla promo scommesse?

Attualmente è possibile partecipare al bonus registrazione solo in concomitanza alla selezione del bonus benvenuto casinò che lo comprende. Pertanto, a meno che 888 non introduca un bonus registrazione indipendente da altri bonus non sarà possibile cumularli.

Devo usare il codice promozionale 888 per partecipare al bonus 888?

Dipende dall’offerta. Per alcune promo basta effettuare una selezione mentre per altre è necessario digitare il codice promo 888 alla ricarica per dichiarare la scelta del bonus benvenuto. Pertanto, invitiamo a consultare i termini della promo e a chiarire questo punto prima di effettuare la ricarica.

Quali altre offerte sono simili ai bonus benvenuto 888?