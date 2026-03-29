Sport in tv oggi (domenica 29 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 29 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Tantissimi eventi da seguire a partire dalle prime ore del mattino con la F1 di scena a Suzuka (Giappone), con Kimi Antonelli che dalla pole-position andrà a caccia di un nuovo successo, mentre la Ferrari vorrà stupire. Tanto ciclismo, poi, con la disputa della Gand-Wevelgem, della Settimana Coppi&Bartali e del Giro di Catalogna che non poche emozioni riserveranno.
Ancora tanto Motorsport con il Motocross in Svizzera e la MotoGP ad Austin (Texas), dove Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi vorranno essere protagonisti. Motivazioni le medesime anche a Miami dove Jannik Sinner sarà in finale, opposto al ceco Jiri Lehecka, dando la caccia all’eccezionale Sunshine Double. Nel doppio femminile, sempre in Florida, Jasmine Paolini e Sara Errani vorranno imporsi. Occhi puntati anche sui Mondiali di curling con l’Italia opposta alla Germania, i playoff Scudetto del volley maschile e femminile, la Serie A di basket e tanto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, domenica 29 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 29 marzo
07:00 F1, GP Giappone 2026 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Differita su TV8 dalle 14.00.
09.15 Sci di fondo, Campionati italiani 2026: staffetta mista – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
09.30 Nuoto artistico, Coppa del Mondo a Parigi (Francia): ultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Planica (Slovenia): HS240 maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
10.30 Snowboard, Coppa del Mondo a Silvapana (Svizzera): slopestyle femminile – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
11.05 Ciclismo, Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026: quinta tappa – Differita tv su RaiSport HD; in streaming in differita su RaiPlay e su Lega Ciclismo Professionistico (canale YouTube)
11.07 Ciclismo, Gand-Wevelgem 2026 – Diretta streaming dalle 13.35 su Discovery+ e su HBO Max; dalle 14.15 su Eurosport2 HD e su DAZN.
11.20 Skicross, Coppa del Mondo a Gaellivare (Svezia): fase finale uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
11.44 Skicross, Coppa del Mondo a Gaellivare (Svezia): fase finale donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
11.50 Ciclismo, Giro della Catalogna 2026: settima tappa – Diretta streaming dalle 12.20 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
12.10 Superbike, GP Portogallo 2026: Superpole Race – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW e su tv8.it.
12.30 Ciclismo, La Roue Tourangelle Centre Val de Loire 2026 – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+ e su HBO Max.
13.15 Motocross, GP Svizzera 2026: gara-1 MX2 – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max.
13.30 Rugby, Serie A 2026: Emilia vs Rovigo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
13.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Silvapana (Svizzera): finale halfpipe uomini/donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
14.15 Motocross, GP Svizzera 2026: gara-1 MXGP – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max.
14.30 Ciclismo femminile, Gand-Wevelgem 2026 – Diretta streaming dalle 15.40 su Discovery+ e su HBO Max; dalle 16.45 su Eurosport2 HD e su DAZN.
14.30 Pattinaggio artistico, Mondiali 2026: gala – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1-2, Discovery+ e su HBO Max.
15.30 Rugby femminile, Finale Scudetto 2026 – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
16.00 Basket, Serie A 2026: Venezia vs Trento – Diretta streaming su LBA Tv.
16.10 Motocross, GP Svizzera 2026: gara-2 MX2 – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play Sport 1.
16.30 Golf, Houston Open 2026: quarta giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
16.30 Superbike, GP Portogallo 2026: gara-2 – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW e su tv8.it.
17.00 Basket, Serie A 2026: Cremona vs Basket Napoli – Diretta streaming su LBA Tv.
17.00 Curling, Mondiali 2026: Italia vs Germania – Diretta streaming su The Curling Channel.
17.10 Motocross, GP Svizzera 2026: gara-2 MXGP – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play Sport 1.
17.30 Basket, Serie A 2026: Sassari vs Treviso – Diretta streaming su LBA Tv.
17.40 MotoGP, GP USA 2026: warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Calcio femminile, Finale Coppa Italia 2026: Juventus vs Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Basket femminile, Serie A1 (Playoff): Broni vs Schio – Nessuna copertura tv/streaming.
18.00 Basket, Serie A1 2026: San Giovanni vs Derthona Basket – Nessuna copertura tv/streaming.
18.00 Basket, Serie A 2026: Udine vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA Tv.
18:00 Volley, SuperLega 2026 (Playoff): Modena vs Piacenza – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay e su VolleyballWorld TV.
18.30 Tennis, WTA Miami 2026: Finale doppio (Errani/Paolini-Siniakova/Townsend) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e su SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
19.00 Calcio, Finale Coppa Italia 2026: Feldi Eboli vs Catania – Diretta streaming su Youtube Divisione Calcio a Cinque.
19.00 Basket, Serie A 2026: Brescia vs Reggiana – Diretta streaming su LBA Tv.
19.00 Moto3, GP USA 2026: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.15 Moto2, GP USA 2026: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Volley femminile, Serie A1 2026 (Playoff): Vero Volley vs Scandicci – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, DAZN e su VBTV.
21.00 Tennis, ATP Miami 2026: finale (Jannik Sinner vs Jiri Lehecka) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
22.00 MotoGP, GP USA 2026: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
