LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega all’attacco

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026, Bulega punta al pacchetto completo di vittorie.

Nella giornata di ieri Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria in Gara 1 nel primo round di Portimão del Mondiale Superbike 2026 questa volta di scena in Portogallo. Nella seconda tappa della stagione, l’italiano si conferma leader assoluto della classifica piloti senza aver perso un solo punto fino a questo momento. Dopo aver firmato la Superpole con il nuovo record della pista in 1’38.495, la stella del team ufficiale Ducati ha lasciato il segno anche in gara-1. Ha imposto il proprio ritmo, mantenendo la sua leadership indiscussa dall’inizio fino alla fine senza mai realmente forzare per prendere il largo.

Molto positiva anche la prova del nuovo compagno di squadra Iker Lecuona, che è stato capace di conquistare il suo primo podio da pilota Ducati ufficiale. A seguire, Miguel Oliveira che, approdato al team ufficiale BMW dopo gli anni trascorsi in MotoGP, ha regalato ai tifosi di casa una terza posizione che vale anche come il suo primo piazzamento stagionale sul podio, dove è stato acclamato come detto dai tifosi di casa.

Fin dalle prime battute di gara-1, le posizioni di vertice si sono delineate con chiarezza quasi cristallina. Il primo colpo di scena è arrivato al quarto giro con la caduta di Yari Montella in curva, che ha regalato appunto il podio a Lecuona e Oliveira. Più movimentata, invece, la situazione nelle retrovie, dove la gara è stata decisamente più combattuta soprattutto per quanto riguarda la sesta e la nona posizione. Da segnalare in particolare le rimonte di Axel Bassani su Bimota e dell’americano Garrett Gerloff (in grande spolvero), che hanno chiuso rispettivamente in ottava e settima posizione. Oggi si assegnano altri punti pesanti con la Superpole Race e Gara-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Portogallo 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race alle ore 12.10, mentre gara-2 inizierà alle 16.30. Buon divertimento!