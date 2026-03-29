LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: circuito impegnativo a Barcellona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro di Catalogna, Barcellona-Barcellona di 95 chilometri. I corridori affrontano l’ultima fatica della settimana con l’impegnativo circuito finale che potrà creare selezione importante.

Jonas Vingegaard ha ribadito ulteriormente la propria supremazia incontrastata grazie al successo ottenuto nella tappa di ieri. Il danese, scattato a poco più di 2 km dal traguardo, ha sbaragliato nuovamente la resistenza dei rivali rifilando 10 secondi al duo Lenny Martinez-Florian Lipowitz.

Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike ha consolidato il primato in graduatoria e messo praticamente in ghiaccio il successo finale. Vingegaard guida ora la classifica generale con 1’22” di vantaggio sul francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e 1’30” sul tedesco Florian Lipowitz. Remco Evenepoel occupa la quinta posizione con un ritardo di 2’17” ed è a quarantasette secondi dal podio. Lorenzo Fortunato, quattordicesimo a 6’32” è il primo degli italiani.

Una tappa pianeggiante nella prima parte è destinata a vivacizzarsi con l’ingresso nel circuito finale. I corridori affronteranno per bene sette volte lo strappo dell’ Alt del Castell de Montjuïc, seconda categoria di 2,5 chilometri al 4,7% e ciascun passaggio assegnerà punti per la classifica dei GPM.

L’interrogativo principale in termine di favoriti al successo finale riguarda la scelta del danese. Se la suggestiva cornice del Montjuic dovesse stimolare l’appetito del leader è lecito pensare allo show finale di Vingegaard per legittimare ulteriormente il proprio trionfo in caso contrario la battaglia sarà aperta con diversi elementi in grado di puntare al bottino pieno: Giulio Ciccone della Lidl-Trek, leader della classifica dei GPM, potrebbe ritentare la sorte dopo che le ultime due fughe non sono andate a buon fine. Lenny Martinez della Bahrain-Victorious incarna la tipologia ideale di corridore in grado di reggere sullo strappo finale per poi giocarsi le proprie carte anche nello sprint di un gruppo ristretto. Uno dei principali indiziati alla vittoria di giornata e ad un’azione significativa per la conquista del podio potrebbe essere Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga potrebbe esprimere tutto il proprio potenziale su un tracciato impegnativo, ma che non presenta pendenze arcigne e salite lunghe.

Vedremo quale sarà la conformazione della classifica finale e chi conquisterà il podio. La partenza della settima tappa è prevista alle ore 11:50 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la settima frazione del Giro di Catalogna 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!