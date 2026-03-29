LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe, evento della Coppa delle Regioni 2026, termina quest’oggi con una frazione di 165.5 chilometri che va da Cormons a Gemona del Friuli.

In questa tappa i corridori affronteranno per due volte il Monte Stella (4.6 km all’8.7% di pendenza media). Il primo passaggio su questa salita avverrà a 70 chilometri dalla partenza, mentre il secondo è posto a 20 chilometri dall’arrivo di cui molti in discesa.

Sull’ultimo passaggio si potrebbe decidere la tappa e la classifica generale. Alla vigilia di questa frazione il leader è Axel Laurance, vincitore di due tappe, che ha un vantaggio minimo sugli altri. Sulla seconda scalata del Monte Stella in diversi potranno provare a fare la differenza, provando a dare vita ad un’azione solitaria o portando via un gruppetto.

La quinta ed ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026 partirà da Cormons alle 11.05. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto a partire dalle 13.30. Buon divertimento!