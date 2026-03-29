LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare la corsa, Milan spera nella volata

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2026, chiamata da quest’anno In Flanders Fields ma che continueremo a chiamare con il nome classico. E’ l’88esima edizione della classica belga, che come da tradizione anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre.

Il percorso misura 240.8 km, con partenza da Middelkerke e arrivo a Wevelgem. La prima parte della corsa sarà prevalentemente pianeggiante, dove però verrà affrontato il rettilineo di De Moeren che è sempre caratterizzato da forte vento. Successivamente i corridori passeranno sui tratti di pavé di Beauvoordestraat e Veurnestraat, a 50 km dalla prima ascesa di giornata. A 105 km dall’arrivo ci sarà la prima salita di giornata, quella di Scherpenberg (1.4 km al 2.3% medio), che immetterà nel circuito. Qui si affronteranno Baneberg (1 km al 7% medio), Montberg (1 km al 5% medio), Kemmelberg dal versante Belvedere (0.4 km al 10% medio). Dopo aver passato tre settori di sterrato la corsa ripercorrerà Montberg, Kemmelberg e Scherpenberg, che precedono l’ascesa di Kemmelberg dal versante di Oussuaire (0.8 km al 9.7% medio). Dallo scollinamento rimarranno 35.5 km al traguardo, un po’ vallonati ma senza asperità rilevanti.

Mathieu Van der Poel è il grande favorito. L’olandese si è imposto venerdì alla E3 Saxo Classic, dopo una gara pazzesca e rimasta incerta fino all’ultimo, dimostrando di trovarsi a suo agio in gare di questo tipo e che la sconfitta alla Sanremo è ormai dimenticata. Dall’ultimo strappo all’arrivo ci saranno molti km in piano e questo potrebbe sfavorire un’azione in solitaria, ma il corridore della Alpecin ha tutto il talento necessario per tentare l’impresa. In una corsa che ha sempre avantaggiato gli sprinter il nipote e figlio d’arte vorrà staccare tutti gli avversari, per arrivare in solitaria al traguardo. Se fosse nella forma migliore Mads Pedersen sarebbe l’uomo da battere. Il corridore danese ha vinto questa corsa tre volte (2020, 2024, 2025), che si addice molto ad un corridore resistente e forte allo sprint come lui. L’unica incognita è, però, la condizione fisica. Il corridore della Lidl Trek è caduto a febbraio alla Volta Valenciana, dovendo rinunciare a disputare gare nel programma e perdendo giorni di allenamento. Il ritorno alla Sanremo (4° posto) e la nona piazza all’E3 Saxo Classic, certificano le qualità dell’ex campione iridato e vedremo se sarà in grado di giocarsi il successo finale.

Wout Van Aert (Teaam Visma |Lease a Bike), ha vinto questa gara nel 2021 e oggi può puntare al bis. Il belga ha siglato lo scorso sabato il terzo posto alla Sanremo, dimostrando a tutti di poter ancora competere con i migliori. I suoi obiettivi sono sicuramente Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ma vincere a Wevelgem darebbe un gran morale. Attenzione, anche, al nostro Jonathan Milan. Il corridore della Lidl Trek si è probabilmente il velocista più forte tra i partenti, se dovesse resistere agli attacchi degli avversari sui muri diventerebbe il favorito principale. Tra le ruote veloci che potrebbero stupire ci sono Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech), Paul Magnier (Soudal Quick Step), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). Loro potranno essere protagonisti nel caso in cui corridori come Van der Poel o Van Aert non riuscissero a fare la differenza sui muri, permettendo al plotone di giocarsi la vittoria allo sprint o potrebbero anche resistere agli attacchi sulle ascese e disputare la volata in un gruppetto.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2026, con partenza da Middelkerke e arrivo a Wevelgem. L’inizio della corsa è previsto per le ore 11.00. Buon divertimento!