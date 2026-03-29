MotoGP oggi, GP USA 2026: orari warm-up e gara, tv, programma, streaming

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Texas per il Gran Premio degli USA, terzo round stagionale, in programma oggi, domenica 29 marzo, sul circuito di Austin. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo.

Sprint in cui si è dovuto prendere atto del ritorno al successo di Jorge Martin. L’iberico, in sella all’Aprilia, è riuscito a piegare sul filo di lana Francesco Bagnaia (Ducati), portandosi a casa una vittoria significativa nel suo percorso in quello della casa di Noale. Martin, infatti, con questo risultato è balzato in vetta alla graduatoria iridata, con un punto di margine nei confronti del compagno di squadra, Marco Bezzecchi.

Il romagnolo ieri è stato autore di una caduta che ne ha vanificato tutte le ambizioni. Si tratta del secondo incidente nella Sprint del 2026 per il Bezz, una cosa che per lui che ha ambizioni da titolo non si può permettere. Vedremo se ci sarà modo di rifarsi. Lo stesso discorso vale per Marc Marquez, ieri troppo audace nel tentativo di superare Fabio Di Giannantonio, finendo per danneggiare lui e il pilota romano.

La domenica del GP degli USA sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP IN TV

Domenica 29 marzo (orari italiani)

Ore 17.40 MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 19.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 20.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 22.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP USA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 29 marzo

Ore 20.00 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 21.15 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 23.00 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro.