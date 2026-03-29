LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsi

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre valido per il Motomondiale 2026 di Moto3, in scena sull’iconico tracciato del COTA. Sarà, come sempre capita con la classe più leggera, una gara all’insegna dell’imprevedibilità, con tanti giovani centauri in lizza per il gradino più alto del podio.

In occasione delle qualifiche ad ottenere la pole position è stata la davvero velocissima KTM di Alvaro Carpe, il quale condividerà la prima fila con Casey O’Gorman (Honda) e con Valentin Persone (KTM). Ma le attenzioni in casa Italia saranno tutte rivolte verso Guido Pini (Honda), il quale partirà dalla seconda fila, precisamente dalla quinta piazzola, tra Veda Pratama (Honda) e Joel Esteban (KTM), precisamente sesto e quarto.

Occhio in terza fila al talento Maximo Quiles (KTM), mentre Matteo Bertelle (KTM) partirà dalla tredicesima posizione in griglia. Sedicesimo invece Nicola Carraro (Honda). Ma in Moto3, si sa, basta davvero un nulla per poter rientrare nel serpentone e sperare nel podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara di Moto3 valida per il GP delle Americhe. Sorpasso dopo sorpasso, giro dopo giro, stoccata dopo stoccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 19:00 italiane. BUON DIVERTIMENTO!