LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking

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LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21.00

Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel torneo WTA 1000 di MIAMI (USA). Tocca a Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI contro le temibilissime Siniakova/Townsend.

Olimpioniche con una ghiottissima possibilità: vincere il titolo nella Florida e issarsi a pari merito in seconda posizione nel Ranking di doppio femminile, quello singolo che tiene conto dei risultati delle singole atlete nella specialità a coppie. Nella race invece Errani e Paolini sollevando in trofeo si isserebbero in quinta posizione superando Hsieh/Ostapenko ed accorciando anche a meno di cento punti proprio sulle rivali odierne, che in caso di vittoria scapperebbero via.

In semifinale c’è stata la vittoria per ritiro contro Mertens e Zhang, con la belga che appena ad inizio primo parziale ha deciso di alzare bandiera bianca e di lasciare quindi strada libera alle campionesse del Roland Garros e di Roma in carica. Sulla carta le rivali odierne ne hanno di più su questa superficie, ma bisogna sempre fare i conti con la sagacia tattica della 7 volte campionessa Slam in doppio e finalista di Parigi in singolare. Toscana e americana che si sono affrontate al secondo turno in singolare con la vittoria in 3 set della garfagnina.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE di una nuova finale con italiani impegnati, quella di doppio femminile di Miami (USA) che vede di fronte ERRANI/PAOLINI e Siniakova/Townsend. Si gioca alle ore 18:30, vi aspettiamo!