LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiude la serie o si va alla bella?

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino del Bene Scandicci, valido per Gara 4 della semifinale play off di Serie A1. La squadra di casa punta a chiudere qui la serie, con le toscane che dopo aver vinto Gara 3 hanno intenzione di rimandare tutto all’ultimo match che giocherebbero in casa.

Fino ad adesso sono state disputate tre partite, ed ognuna è stata diversa dall’altra: Gara 1 ha visto un vero e proprio dominio di Milano inscenato dall’inizio fino alla fine, con la squadra di Stefano Lavarini che ha stravinto in trasferta per 0-3, per poi rimontare il doppio svantaggio in Gara 2, che alla fine la Numia ha vinto per 3-2. L’ultimo match, andato in scena al Pala Bigmat di Firenze, ha visto come protagonista la reazione delle toscane che hanno vinto per 3-1 mandando un messaggio alla squadra lombarda.

Marco Gaspari sa che servirà una grandissima Scandicci per mandare l’esito della semifinale a Gara 5, visto che Milano sta esprimendo una grandissima pallavolo dall’inizio dei play off, anche grazie ad un’immensa Paola Egonu che nei momenti di difficoltà è sempre perfetta nel trascinare con se le sue compagne. A darle testa ci sarà la solita Ekaterina Antropova, autrice di 35 punti nell’ultima partita.

Il match tra Milano e Scandicci andrà in scena alle 20.30 e verrà disputato all’Allianz Cloud. I giudici di gara saranno Umberto Zanussi come primo arbitro, Alessandro Pietro Cavalieri come secondo, Giuliano Venturi come terzo e, infine, Anto Buonaccino D’Addiego come assistente al videocheck. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport, buon divertimento a tutti!