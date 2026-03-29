LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin per il bis, Bezzecchi deve reagire, Marquez penalizzato

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MARQUEZ PENALIZZATO

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme sui tanti saliscendi del tracciato texano faranno la differenza e potrebbero portare a diversi scenari.

Nella Sprint di ieri è arrivata la vittoria dello spagnolo Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia è riuscito a piegare nell’ultimo giro Francesco Bagnaia, che sembrava lanciatissimo verso la sua prima affermazione stagionale. Bravissimo da questo punto di vista l’alfiere di Noale sia nella scelta della mescola media sul posteriore che nel trovare il modo di recuperare il gap.

Andranno a caccia di riscatto Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez. Il Bezz, penalizzato ieri per impeding nei confronti di Marquez nel corso delle qualifiche, inizierà dalla quarta casella e dovrà anche gestire i bollenti spiriti, visto il suo secondo errore nella Sprint in questo 2026 che gli sono costati caduta e un podio alla portata.

Non troppo dissimile la situazione per Marquez. Il Cabroncito ieri ha commesso un errore di valutazione nel tentativo di superare Di Giannantonio e alla fine è caduto e travolto nella dinamica l’incolpevole pilota romano, che partiva dalla pole-position. Ecco che il GP sarà una chance per riprovarci.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara, in programma dalle 22:00 italiane e di 19 giri, sarà preceduta dal warm-up che inizierà alle 17:40 nostrane. Buon divertimento!