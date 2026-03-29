Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosa

Si concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione con la passerella finale di Barcellona. Nella tappa di ieri, Jonas Vingegaard ha ipotecato la vittoria nella corsa spagnola, prendendosi di forza il secondo arrivo in salita e trionfando a Queralt.

Il danese ha così messo in ghiaccio la classifica generale, nella quale conduce con 1’22” di vantaggio da Lenny Martinez. Le emozioni della 105esima edizione della corsa a tappe catalana non sono però ancora finite e l’ultima frazione è pronta a regalare spettacolo nonostante il basso chilometraggio. Il circuito finale infiammerà la corsa e gli uomini di classifica dovranno mantenere il controllo della situazione per evitare sorprese.

Dove vedere il Giro di Catalogna 2026? Per l’ultima tappa della corsa spagnola non è prevista la diretta tv. Lo streaming sarà disponibile per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN e HBO MAX. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale per non perdere neanche un aggiornamento sulla tappa.

PROGRAMMA

Domenica 29 marzo

Settima tappa Barcellona-Barcellona (95.1 km)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo stimato: 15.00

PERCORSO

Tappa come detto corta ma densa soprattutto nella seconda parte. Dopo 40 chilometri si entra nel circuito finale da ripetere per otto volte. Unica difficoltà altimetrica sarà l’Alt del Castell de Montjuic (2.5 km al 4,7% di pendenza media) da affrontare in ogni tornata del circuito. Dopo il settimo passaggio sull’ascesa mancheranno circa 6 chilometri di saliscendi verso l’arrivo.

FAVORITI

Difficile prevedere chi potrebbe piazzare il colpo a Barcellona in un finale da classiche. Ci si aspetta un finale brillante da Giulio Ciccone che dovrà difendere la maglia di leader della classifica dei miglior scalatori. Attenzione anche a corridori esplosivi come Lenny Martinez e Florian Lipowitz.

DOVE VEDERE IL GIRO DI CATALOGNA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport