LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: caccia al Sunshine Double con l’incognita meteo

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COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA

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Sinner batte Zverev – Programma Sinner-Zverev – I record di Sinner

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Sinner-Lehecka, finale del Masters 1000 di Miami: appuntamento non prima delle ore 21.00 italiane di domenica 29 marzo, sarà il secondo match sul Campo Centrale dopo la finale di doppio femminile in cui saranno protagoniste Jasmine Paolini e Sara Errani a partire dalle ore 20.30. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà sul cemento statunitense con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento alla verve del ceco, in grandissima condizione fisica.

Il campione in carica di Wimbledon sogna il sempre mitico Sunshine Double: dopo aver conquistato il Masters 1000 di Indian Wells un paio di settimane fa, il 24enne andrà a caccia della doppietta sul suolo americano, impresa firmata per l’ultima volta nel 2017 da Roger Federer e che in passato riuscì solo ad altri fenomeni della storia del tennis internazionale come Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andrea Agassi e Novak Djokovic.

Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere con il numero 22 del ranking ATP (ma da lunedì 30 marzo sarà almeno numero 14 della graduatoria internazionale). Jannik Sinner ha vinto i tre precedenti, senza mai concedere set al rivale: sul cemento in occasione dei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells e quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino nel 2024, sulla terra rossa all’altezza dei sedicesimi di finale del Roland Garros 2025.

Il tennista italiano punta a conquistare il settimo torneo di livello 1000 in carriera e a festeggiare a Miami per la seconda volta dopo il trionfo del 2024, quando dominò il bulgaro Grigor Dimitrov nell’atto conclusivo. Un’affermazione in Florida gli permetterebbe di avvicinarsi al primo posto nel ranking ATP occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz: il divario diventerebbe di 1.190 punti e potrebbe operare il sorpasso già in occasione del Masters 1000 di Montecarlo.

Jannik Sinner si è reso protagonista di un cammino netto nel corso di questo torneo, sciorinando un gioco a tratti perfetto e travolgendo in due set Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe e Zverev in due set. Jiri Lehecka ha firmato l’impresa agli ottavi di finale, quando ha sconfitto il favorito padrone di casa Taylor Fritz in tre set. In precedenza il ceco aveva regolato Kouamè e Quinn, poi ai quarti si è sbarazzato di Landaluce e in semifinale ha regolato Fils.

OA Sport vi propone la diretta live di Sinner-Lehecka, finale del Masters 1000 di Miami: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00 e si andrà avanti nel corso di una prima serata davvero imperdibile. Buon divertimento a tutti.