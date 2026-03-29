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LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca un podio
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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito del COTA ad Austin verrà incoronato il terzo vincitore della stagione nella classe mediana in una corsa che si preannuncia già spettacolare con numerosi favoriti.
Le qualifiche di ieri hanno emesso il loro verdetto; davanti a tutti partirà il colombiano David Alonso, nettamente più veloce sul giro secco rispetto agli avversari. Il centauro della Kalex CFMOTO Aspar dovrà però vedersi le spalle già dalla partenza. Dietro di lui scatterà infatti il belga Barry Baltus mentre completerà la prima fila lo spagnolo Alonso Lopez.
Scatterà invece dalla quinta piazza Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS) abile a trovare il giro giusto in qualifica. Più lontano invece il favorito per il Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), in decima casella. Tony Arbolino spreca il bel lavoro fatto nelle FP2 e firma solo il quattordicesimo crono nelle qualifiche.
Il centauro italiano sarà nuovamente costretto a rimontare in gara, magari sfruttando il lungo rettilineo prima di curva 1 per guadagnare il maggior numero di posizioni. Weekend fin ora da dimenticare quello del leader della classifica piloti Daniel Holgado. Lo spagnolo tenterà di difendere la prima posizione partendo dalla sedicesima casella.
La gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti scatterà alle ore 20.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdere neanche un aggiornamento sulla corsa. Buon divertimento!