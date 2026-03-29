Milano-Scandicci oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, tv, programma, streaming

Una sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci si presenta come un vero crocevia: le lombarde sono avanti 2-1 e hanno tra le mani la possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, mentre le toscane arrivano con l’inerzia della vittoria in gara 3 e l’obiettivo di riportare tutto alla “bella”.

Milano si presenta all’appuntamento forte delle certezze costruite nelle prime due partite della serie, dove ha imposto il proprio gioco grazie a un attacco più efficace e a un sistema muro-difesa capace di garantire continuità. Tuttavia, lo stop dell’ultimo confronto ha fatto emergere alcune criticità: quando la fase offensiva perde brillantezza e diventa troppo leggibile, anche la formazione di Lavarini può andare in difficoltà. Per le padrone di casa sarà quindi fondamentale ritrovare varietà nelle soluzioni, non affidandosi esclusivamente a Egonu ma coinvolgendo con maggiore incisività anche le centrali e le altre attaccanti di palla alta.

Dall’altra parte, Scandicci ha finalmente trovato la prestazione che cercava, quella in cui il cambio palla ha funzionato con maggiore regolarità e l’attacco ha saputo distribuire meglio i carichi. Il punto di riferimento resta Antropova, ma la chiave del successo passa dalla capacità di affiancarle alternative credibili. Se Bosetti, Skinner e il reparto centrale riusciranno a garantire continuità, le toscane potranno mettere nuovamente sotto pressione la ricezione e il sistema difensivo milanese.

Dal punto di vista tattico, molto ruoterà ancora attorno al fondamentale del servizio. Milano, quando riesce a spingere dalla linea dei nove metri, è in grado di costruire break e prendere in mano il ritmo del gioco; Scandicci, invece, ha bisogno di una ricezione precisa per permettere alla regista di variare e non offrire punti di riferimento al muro avversario. La gestione dei momenti chiave sarà determinante: Milano dovrà evitare i cali improvvisi visti nell’ultima gara, mentre Scandicci sarà chiamata a confermare la solidità mentale mostrata nella vittoria che ha riaperto la serie.

Il fattore campo potrebbe avere un peso importante, perché Milano ha già dimostrato di esaltarsi davanti ai propri tifosi nei momenti decisivi. Ma proprio questo aspetto porta con sé anche una pressione inevitabile: chiudere la serie senza lasciare spazio a rimpianti. Scandicci, invece, potrà giocare con maggiore leggerezza, provando a trascinare la sfida a gara 5.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano domenica 29 marzo con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su DAZN, Rai Play, VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci

A CHE ORA LA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 29 marzo – Allianz Cloud di Milano

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaisportHD

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.