LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Russell, Ferrari per il podio

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, assisteremo a una gara che si presenta molto incerta e con tanti punti interrogativi. Incertezza alimentata da vetture, frutto del nuovo regolamento tecnico, che ancora sono da scoprire completamente da piloti e team.

Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. In questo contesto, i test pre-stagionali hanno avuto un obiettivo preciso: comprendere, validare e ottimizzare. I riscontri raccolti rappresentano una base di partenza solida, ma sarà la gara inaugurale a fornire i primi veri riferimenti competitivi.

Nelle qualifiche le due Mercedes hanno confermato il loro status di vetture più veloci. Kimi Antonelli si è confermato in pole position, dopo quanto fatto a Shanghai (Cina). Una prestazione super per il giovane bolognese, davanti al compagno di squadra, George Russell, protagonista di un turno travagliato. Alle loro spalle, in seconda fila, la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. In terza troviamo Lando Norris e Lewis Hamilton con l’altra Rossa.

Le due Rosse cercheranno di andare subito all’attacco nel tentativo di recuperare più posizioni possibili e cercare di far valere il proprio passo gara, migliore di quello nel time-attack. SF-26, infatti, più convincente con benzina nel serbatoio.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde è previsto alle 07:00 italiane. Buon divertimento!