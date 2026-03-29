Sinner-Lehecka oggi, ATP Miami 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Jannik Sinner contro Jiri Lehecka: è questa la finale del Masters 1000 di Miami, il secondo torneo dell’anno della categoria che si pone immediatamente sotto gli Slam (e le ATP Finals) per importanza. Occasione più unica che rara, quella che toccherà oggi alle 21:00 al numero 2 del mondo: completare il Sunshine Double.

L’accoppiata Indian Wells-Miami, nel suo caso, potrebbe avere un altro tipo di pezzo di storia addosso, nel senso che da quando c’è stato il trasferimento da Crandon Park all’Hard Rock Stadium nessuno è ancora riuscito a vincere sia l’uno che l’altro torneo. Già tre i confronti tra Sinner e Lehecka. Due sono arrivati a livello di quarti di finale (Indian Wells 2024 e Pechino dello stesso anno), l’altro nel terzo turno del Roland Garros 2025.

Molti ricordano quel precedente perché Jannik tirò fuori una delle sue più impressionanti dimostrazioni di forza, concedendo solo tre game (6-0 6-1 6-2) a un Lehecka disperato che si vedeva passare vincenti di fianco ovunque. Ora chiaramente il contesto è (molto) diverso e conferma la bontà di quanto già fatto finora dal classe 2001 di Mlada Boleslav, che nel torneo ha sconfitto Fritz e Fils tra gli altri. Ed è anche il secondo ceco consecutivo in finale a Miami dopo Jakub Mensik nel 2025, il terzo in assoluto includendo Tomas Berdych nel 2010 (e non contando evidentemente Lendl e “Gattone” Mecir: era ancora Cecoslovacchia negli Anni ’80). Infine, la giornata di oggi è molto italiana anche perché Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo contro Siniakova/Townsend per vincere il torneo di doppio femminile.

La finale del Masters 1000 di Miami 2026 tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka si giocherà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SINNER-LEHECKA, FINALE ATP MIAMI 2026 OGGI

Domenica 29 marzo

Hard Rock Stadium

Ore 18:30 Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [2] – Finale doppio femminile

Ore 21:00 Lehecka (CZE) [21]-Sinner (ITA) [2] – Finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-LEHECKA, FINALE ATP MIAMI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport