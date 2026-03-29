LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem femminile 2026. Tredicesima edizione ella competizione con partenza e arrivo a Weveelgem. Tracciato che misura 135.2 km con una prima parte agevole ed una seconda metà ricca di insidie tra tratti di pavè e muri. Tutte a caccia di Lorena Wiebes, ma non mancano le possibili outsiders a partire dall’italiana Elisa Balsamo. Appuntamento alle 14.30 con la partenza ufficiale dalla cittadina fiamminga.

Il tracciato propone un inizio senza difficoltà altimetriche degne di nota. La corsa si infiammerà con i tre settori di pavè ed i cinque muri ravvicinati a partire dal km 76 quando il Monteberg aprirà le danze. Il secondo passaggio sul Kemmelberg dal versante di Ossuaire sarà probabilmente il terreno della resa dei contri quando mancheranno 35 km alla conclusione della corsa. Gara molto incerta, aperta a diversi scenari con la papabile volata di un gruppo ristretto, che non sarà del tutto banale.

In caso di arrivo allo sprint la favorita d’obbligo sarà Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime). L’olandese è capace altresì di resistere su brevi strappi in salita, ed appare dunque come donna da battere. Le rivali più accreditate della neerlandese saranno Elise Chabbey (FDJ United-SUEZ) ed Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Tra le italiane proveranno ad intromettersi nella lotta alla vittoria anche Chiara Consonni (CANYON/SRAM zondacrypto) ed Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ). In caso di corsa dura attenzione alla britannica Pfeiffer Georgi (Team Picnic PostNL) ed all’olandese Lucinda Brand (Lidl-Trek).

La Gand-Wevelgem femminile 2026 inizierà alle 14.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti e forza azzurre!