LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Germania, partita valevole per il round robin del Mondiale maschile di curling 2026. Nella terza giornata il quartetto azzurro torna sul ghiaccio per cambiare marcia e trovare fiducia.

L’Italia arriva a questo Mondiale dopo uno scossone che ha seguito i Giochi Olimpici. A poco più di un mese dalla rassegna a cinque cerchi la spedizione italiana ha cambiato il proprio skip passando dalle mani di Joel Retornaz a quelle di Stefano Spiller, alla prima grande esperienza. Insieme al giovane azzurro sono stati confermati Sebastiano Arman ed Amos Mosaner come second e third, mentre il lead è Alberto Pimpini.

Il Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi con le sconfitte contro Canada (9-2) e Svezia (9-4). Dopo la sfida con la Cina nella notte italiana gli azzurri inizieranno la terza giornata di gara con una sfida delicata con la Germania. I tedeschi, rappresentati da Johannes Scheurl (lead), Felix Massenzehl (second), Benjamin Kapp (third) e Marc Muskatewtiz (skip), sono a punteggio pieno dopo le vittorie contro Stati Uniti d’America (10-5) e Cechia (8-7).

La sfida tra Italia e Germania è in programma nella sessione diurna della terza giornata, prevista per le 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!