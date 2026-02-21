Sport in tv oggi (sabato 21 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 21 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno messi in palio dieci titoli (tra cui le mass start di speed skating, la mass start femminile di biathlon, la 50 km maschile di sci di fondo, lo skicross maschile). Gli appassionati di motori potranno gustarsi la gara-1 del GP di Australia per la Superbike e la prima giornata dei Test MotoGP a Buriram.

Gli amanti di tennis avranno modo di divertirsi con le finali del WTA 1000 di Dubai e dell’ATP 500 di Doha (Carlos Alcaraz affronterà Arthur Fils), oltre alle semifinali dell’ATP 500 di Rio e dell’ATP 250 di Delray Beach (ci sarà Flavio Cobolli). Abbuffata di ciclismo con la sesta tappa dell’UAE Tour (arrivo in salita a Jebel Hafeet, Antonio Tiberi sarà chiamato a difendere la maglia rossa di leader della classifica generale, Vuelta Andalucia, Classic Var e Volta Algarve.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

Ci sarà da divertirsi con le semifinali della Coppa Italia di basket, due match del Sei Nazioni di rugby e i campionati nazionali di basket, volley (per le donne si delineerà il tabellone dei playoff scudetto), pallanuoto, pallamano e il consueto piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 21 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 21 febbraio

03.00 SUPERBIKE – GP Australia, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 MOTOGP – Test a Buriram, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Magical Kenya Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

06.00 SUPERBIKE – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.05 CICLISMO – Grand Prix Alaiye (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle competizioni; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.00 alle ore 17.00, dalle 19.30 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.00 CICLISMO – UAE Tour, sesta tappa: Al Ain Museum-Jebel Hafeet (diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 12.05; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.10 CICLISMO – Vuelta a Andalucia, quarta tappa: Montoro-Pozoblanco (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.30; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.00)

11.55 CICLISMO – Classic Var (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.55)

12.10 CICLISMO – Volta ao Algarve, quarta tappa: Albufeira-Lagos (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 15.15)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Genoa-Como, Napoli-Parma (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Darmstadt-Dusseldorf (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – The Players Championship, semifinali (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Pineto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Potenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Cavese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Coppa Italia, semifinali) – Due partite: Emilia-Fiamme Oro, Padova-Viadana (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.30 CRICKET (Mondiali T20) – Pakistan-Nuova Zelanda (diretta streaming su ICC Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Como (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Sudtirol (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Pescara (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Milan (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Napoli-Trieste, Telimar-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.10 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Colonia-Hoffenheim, Union Berlino-Bayer Leverkusen, Wolfsburg-Augsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Dubai, finale: Elina Svitolina vs Jessica Pegula (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Leeds (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Brighton (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Burnley (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Olympic Roma (diretta streaming su Waterpolo Channel)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Ferencvaros-Rapallo (diretta streaming su European Aquatics Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

16.15 GOLF (PGA Tour) – The Genesis Invitational, terzo giro (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 23.30)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Monaco (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Equipe Orizzonte Catania-Mataro (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cesena-Spezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.40 RUGBY (Sei Nazioni) – Galles-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Coppa Italia, semifinale) – Brescia-Olimpia Milano (diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLANUOTO (Serie A) – Due partite: Florentia-Roma, Savona-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Cingoli, Chiaravalle-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Sporting Sala Consilina-L84 Torino (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Club Brugge-Leuven (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Conference Cup) – Posillipo-Stella Rossa (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cologne-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Ferrara, Mestrino-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Heerenveen (diretta streaming su Como Tv)

19.00 TENNIS – ATP 500 Doha, finale: Carlos Alcaraz vs Arthur Fils (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Paris FC (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Due partite: Benfica-AFS, Moreirense-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Brixen-Trieste, Conversano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Mezzocorona-Padova, Leno-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Eppan-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Monza (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League) – Due partite: Al Hilal-Al Ittihad, Al Nassr-Al Nazem (diretta streaming su Como Tv)

20.00 SNOOKER – The Players Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.30 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Mirren-Motherwell (diretta streaming su Como Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Busto Arsizio (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Monviso (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Chieri (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Novara (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Scandicci (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Vallefoglia (diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Macerata (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Verona-Perugia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Magdeburgo (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 BASKET (Coppa Italia, semifinale) – Tortona-Virtus Bologna (diretta tv su Cielo, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Royale Union SG-Anversa (diretta streaming su DAZN)

21.00 TENNIS – ATP 500 Rio de Janeiro, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

21.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Korda (ore 21.00)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Nijmegen (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Ind Rivadavia-Independiente (diretta streaming su Como Tv)

21.00 RUGBY (Sei Nazioni U20) – Francia-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Eger (diretta streaming su European Aquatics Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Metz (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

23.00 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Orlando Magic (diretta streaming su NBA League Pass)

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG CON TUTTI GLI SPORT DELLE OLIMPIADI

LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MOTOGP DALLE 4.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA REGINA DELL’UAE TOUR DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEL BOB A 4 DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SKICROSS MASCHILE ALLE 10.00 E ALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA 50 KM TC DI SCI DI FONDO DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI SCI ALPINISMO DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15

LA DIRETTA LIVE DELLE MASS START DI SPEED SKATING DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI BRESCIA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DEL BOB A 2 FEMMINILE DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI GRAN BRETAGNA-CANADA DI CURLING DALLE 19.05

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MONVISO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI DERTHONA-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 20.45