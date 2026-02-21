LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: big match nell’ultima giornata di regular season

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Numia Vero Volley e Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per l’ultima giornata della regular season della Lega Volley Femminile Serie A1 2025/2026.

Sfida di lusso nell’ultima giornata della regular season tra due grandi protagoniste del nostro campionato. Milano e Scandicci si affrontano per un match ininfluente ai fini della classifica ma che potrebbe rivelare informazioni importanti in vista dei playoff. Scandicci infatti è già certa di chiudere in seconda posizione con Milano terza.

Entrambe le squadre sono reduci dalla gara d’andata degli ottavi di finale della CEV Champions League 2025/2026. La squadra allenata da Stefano Lavarini ha sconfitto 3-0 in trasferta l’Olympiakos Piraeus ipotecando l’accesso ai quarti contro il Vakifbank. Sconfitta in quattro set per le campionesse del mondo che si sono arrese al Pala Igor all’Igor Gorgonzola Novara nel derby italiano.

L’incontro, come tutti quelli di questa giornata di campionato, è in programma alle 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Scandicci con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!