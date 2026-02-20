Seguici su
Olimpiadi Milano Cortina: programma di domani (sabato 21 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, sabato 21 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno dieci i titoli in palio, ovvero quelli dello skicross maschile, degli aerials a squadre miste e dell’halfpipe femminile di sci freestyle, della 12.5 km mass start femminile di biathlon, delle mass start di speed skating, della 50 km tc mass start maschile di sci di fondo, della staffetta mista di sci alpinismo, del curling maschile e del bob a 2 femminile.

Oltre alle finali in programma, si disputeranno le finali per il bronzo di curling femminile e di hockey su ghiaccio maschile, infine si disputeranno le prime due manche del bob a 4 maschile. Questi tre eventi assegneranno la medaglia d’oro domenica 22 febbraio, assieme alla 50 km tc mass start femminile di sci di fondo.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Sabato 21 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche 

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round 

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1 

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile 

11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2 

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche 

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale 

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale 

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali 

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final 

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final 

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale 

14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo 

14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile 

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali 

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali 

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale 

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale 

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche 

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche) 

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche) 

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche) 

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo 

21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche 

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

