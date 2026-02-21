LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino ai saluti

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE

La 50 km in tecnica classica chiuderà il programma maschile dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla neve della Val di Fiemme, con partenza fissata alle 11.00, andrà in scena la gara più iconica e selettiva dell'intera rassegna: una mass start durissima, destinata a premiare resistenza, lucidità tattica e capacità di soffrire fino all'ultimo metro.

Tutti gli occhi sono puntati su Johannes Klaebo. Il campione norvegese ha dominato l’Olimpiade e può completare un’impresa senza precedenti: sei vittorie su sei gare disputate. Un record che lo proietterebbe nella leggenda degli sport invernali. Attorno a lui, la Norvegia si presenta con un blocco compatto e ambizioso, deciso a occupare in massa le posizioni di vertice. L’idea di una tripletta tutta scandinava non è un’utopia, anche se la concorrenza è di altissimo livello. La Francia si affida al talento emergente di Mathis Desloges, già protagonista in questa rassegna, e alla solidità di Hugo Lapalus, entrambi pronti a inserirsi nel cuore della gara. Attenzione anche al finlandese Iivo Niskanen, specialista del classico, capace di accendere la corsa con un attacco da lontano, e a outsider come lo statunitense Gus Schumacher o il britannico Andrew Musgrave, atleti abituati a interpretare le lunghe distanze con coraggio.

In casa Italia l’appuntamento ha un sapore speciale. Sarà l’ultima gara olimpica per Federico Pellegrino, al termine di un percorso iniziato a Sochi 2014 e impreziosito da quattro medaglie a cinque cerchi. Per il valdostano si tratta dell’atto conclusivo di una carriera straordinaria ai Giochi: non una semplice passerella, ma la volontà di onorare la distanza regina con la consueta determinazione. Accanto a lui, la nuova generazione azzurra. Elia Barp, già salito sul podio in questa Olimpiade, vuole chiudere con un’altra prova di sostanza, mentre Simone Daprà, trentino di Panchià, gareggerà praticamente in casa, sospinto dal tifo del pubblico della Val di Fiemme. Per entrambi l’obiettivo è restare agganciati al gruppo dei migliori e sfruttare eventuali selezioni nel finale.

La 50 km è una gara che si costruisce giro dopo giro: ritmo controllato nella prima parte, scatti e contrattacchi quando la fatica comincia a farsi sentire, fino all’ultimo strappo decisivo. Senza alcuni dei protagonisti di Pechino 2022, il podio è tutto da scrivere. L’ultima sfida olimpica promette spettacolo e un degno epilogo per lo sci di fondo maschile a Milano Cortina 2026.

Si comincia a partire dalle ore 11.00.