LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026. Va in scena la prima semifinale per uno dei due posti nell’atto conclusivo in programma domani, con Tortona-Tortona prevista a seguire che decreterà l’altra finalista.

La Germani non ha tremato nei quarti di finale battendo la debuttante APU Old Wild West Udine (78-64) con 17 punti di Amedeo della Valle e la doppia doppia sfiorata da Miro Bilan (8 punti e 12 rimbalzi). Assente causa infortunio Nikola Ivanovic, con Maurice Ndour e Jason Burnell che proveranno a dare il loro contributo anche nel ‘derby’ regionale per centrare nuovamente la finale e vendicare la sconfitta dello scorso anno contro i milanesi sempre in semifinale.

L’Olimpia Milano ha invece faticato più del dovuto per prevalere mercoledì sera contro la mai doma Pallacanestro Trieste (94-86) guidata in panchina dal Francesco Taccetti promosso a Head Coach dopo l’esonero di Israel Gonzales. Decisivo Shavon Shields autore di ben 28 punti, con ‘Peppe’ Poeta che proverà a giocarsi nuovamente il trofeo per riportarlo all’ombra della Madonnina a distanza di quattro anni dall’ultima vittoria datata 2022.

Palla a due che verrà alzata questo pomeriggio alle ore 18:00 nella splendida cornice dell’Inalpi Arena di Torino. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e LBA TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Brescia-Olimpia Milano!