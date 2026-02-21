LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Laura Nolte ipoteca la vittoria. Germania in corsa per la tripletta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.51 Niente da fare per Simona De Silvestro, che firma il penultimo tempo di manche in 58.62 e non guadagna posizioni, terminando con una discesa d’anticipo la sua avventura olimpica nel bob a 2.

19.49 Buona discesa anche per la polacca Weiszewski, che recupera quattro posizioni e sale in 18ma piazza provvisoria subito alle spalle di Giada Andreutti.

19.47 Diventa difficile a questo punto l’obiettivo qualificazione per Simona De Silvestro, che dovrà firmare un 58 basso per sperare di rientrare nella top20.

19.46 Molto bene la britannica Adele Nicoll, che realizza l’undicesimo tempo di manche in 58.03 e guadagna addirittura cinque posizioni, balzando al 16° posto subito davanti all’azzurra Giada Andreutti.

19.44 La cinese Ying Qing perde tantissimo nel finale e taglia il traguardo in 58.50, non recuperando posizioni e rischiando quindi di non accedere alla quarta manche.

19.42 Qualche errore di troppo per l’australiana Blizzard, che chiude in 58.42 restando alle spalle di Giada Andreutti e attestandosi in fondo alla classifica (19ma).

19.40 Buona discesa in 58.28 per Giada Andreutti, che recupera due posizioni e balza al 16° posto blindando di fatto la qualificazione per l’ultima manche.

19.37 La francese Boch scavalca la slovacca Cernanska con un 58.54 e sale provvisoriamente in 16ma piazza. Ora tocca all’azzurra Giada Andreutti!

19.35 La slovacca Cernanska non recupera posizioni, firmando un tempo di manche (58.58) più veloce solamente del 58.82 della canadese Lotholz.

19.33 La coreana Kim Yooran taglia il traguardo in 58.15 e finisce alle spalle dei due equipaggi canadesi, restando per il momento in 15ma piazza assoluta.

19.30 Si susseguono le discese di metà classifica, con la cinese Huai e la canadese Appiah che si inseriscono in 12ma e 13ma posizione provvisoria.

19.29 Adesso il nostro focus si sposta verso le discese delle azzurre, con Andreutti e De Silvestro a caccia del pass per l’ultima manche.

19.28 Meyers Taylor non si riscatta pienamente dopo il passo falso della seconda manche e ferma il cronometro in 57.60, recuperando sei posizioni (da 12ma a sesta) ma restando ad un gap di 1″ netto dalla zona podio.

19.25 La canadese Ribi commette diversi errori e non va oltre un negativo 58.16, piazzandosi in decima posizione assoluta tra la connazionale Lotholz e l’australiana Walker. Adesso tocca alla campionessa olimpica di monobob Elana Meyers Taylor.

19.22 L’australiana Walker resta di poco sotto il muro dei 58 secondi ma guadagna una sola posizione in classifica, superando la canadese Lotholz e portandosi in nona piazza provvisoria.

19.20 La svizzera Annen stampa il sesto tempo di manche in 57.83 e recupera due posizioni in classifica, salendo al 7° posto con un gap di 1.67 dalla vetta.

19.18 L’austriaca Beierl disputa una buona discesa in 57.96 e passa momentaneamente al settimo posto della graduatoria, davanti alla canadese Lotholz.

19.17 Grande attesa adesso per la discesa dell’americana Meyers Taylor, oro olimpico nel monobob, precipitata al 12° posto della graduatoria dopo una pessima seconda manche ma capace potenzialmente di imbastire una super rimonta.

19.15 Tanti errori e tempo molto alto (58.82) per la canadese Lotholz, che rischia di perdere diverse posizioni rispetto alla sua settima piazza attuale.

19.12 La battaglia per il podio sembra essere riservata ormai ai primi cinque equipaggi della classifica, ma la terza manche prosegue per stabilire i vari piazzamenti. 57.95 il tempo della svizzera Hasler, distante oltre 1″ dal bronzo virtuale.

19.10 Kaysha Love eguaglia il tempo di manche della connazionale statunitense Humphries (57.57) e conserva quindi il suo distacco di 39 centesimi dalla medaglia di bronzo.

19.08 Germania che resta in corsa per la tripletta! Kalicki recupera 11 centesimi su Humphries e si avvicina a soli 9 centesimi dalla terza piazza provvisoria, mentre Laura Nolte sembra ormai ad un passo dal titolo olimpico.

19.06 Discesa abbastanza pulita ma tempo alto per l’americana Humphries, che chiude la prova in 57.57 sprofondando a 0.54 dalla prima posizione di Laura Nolte e a 0.19 dall’altra tedesca Buckwitz.

19.04 Raddoppia il gap della tedesca Buckwitz! La pista sembra meno performante rispetto a ieri, infatti anche il secondo equipaggio tedesco resta distante dai tempi delle prima manche con 57.43. Nolte ha adesso 35 centesimi di vantaggio sulla connazionale.

19.02 Laura Nolte completa la discesa in 57.26, peggiorando di circa tre decimi rispetto ai tempi realizzati nelle prime due manche anche a causa di un tempo di spinta leggermente più lento. Vedremo quale sarà la risposta delle inseguitrici.

18.59 Ormai ci siamo! La Germania punta alla tripletta, ma gli Stati Uniti proveranno a rovinare la festa tedesca come già avvenuto nella gara di monobob…

18.56 Si parte tra pochi minuti con la discesa dell’equipaggio tedesco capitanato da Laura Nolte, che spera di incrementare il suo vantaggio nei confronti delle inseguitrici verso la quarta e ultima manche. In casa Italia l’obiettivo di Giada Andreutti e Simona De Silvestro sarà quello di chiudere questa run tra le migliori 20 per superare il taglio.

18.53 Di seguito la startlist della terza manche, che corrisponde anche alla classifica generale dopo le prime due discese:

1 NOLTE Laura (GER) 1:53.93

2 BUCKWITZ Lisa (GER) +0.18

3 ARMBRUSTER HUMPHRIES Kaillie (USA) +0.23

4 KALICKI Kim (GER) +0.43

5 LOVE Kaysha (USA) +0.62

6 HASLER Melanie (SUI) +0.90

7 LOTHOLZ Melissa (CAN) +1.00

8 BEIERL Katrin (AUT) +1.02

9 ANNEN Debora (SUI) +1.10

10 WALKER Bree (AUS) +1.12

11 RIBI Bianca (CAN) +1.19

12 MEYERS TAYLOR Elana (USA) +1.20

13 HUAI Mingming (CHN) +1.27

14 APPIAH Cynthia (CAN) +1.41

15 KIM Yooran (KOR) +1.86

16 CERNANSKA Viktoria (SVK) +1.87

17 BOCH Margot (FRA) +1.90

18 ANDREUTTI Giada (ITA) +1.99

19 BLIZZARD Sarah (AUS) +2.05

20 YING Qing (CHN) +2.06

21 NICOLL Adele (GBR) +2.07

22 WEISZEWSKI Linda (POL) +2.17

23 de SILVESTRO Simona (ITA) +2.33

24 HASLWANTER Lea (AUT) +2.37

25 LIN Sin-Rong (TPE) +3.81

18.50 A metà della competizione la classifica provvisoria vede la tedesca Laura Nolte al comando con un vantaggio di 0.18 sulla connazionale Lisa Buckwitz e 0.23 sulla statunitense Kaillie Humphries. Più distanti, ma ancora in corsa per il podio, la teutonica Kim Kalicki a 0.43 e l’altra americana Kaysha Love a 0.62 dalla vetta.

18.47 Questa sera si assegnano le medaglie sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, con lo svolgimento della terza e quarta manche del bob a 2 femminile dopo le due discese andate in scena nella giornata di ieri.

18.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta delle ultime due manche dell’evento di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime due manche dell’evento di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella serata di sabato 21 febbraio si assegnano le medaglie sulla splendida pista ampezzana, con Germania e Stati Uniti d’America in lizza per la vittoria.

A metà della competizione, dopo che sono state completate due delle quattro discese previste, la classifica provvisoria vede la tedesca Laura Nolte al comando con un vantaggio di 0.18 sulla connazionale Lisa Buckwitz e 0.23 sulla statunitense Kaillie Humphries. Più distanti, ma ancora in corsa per il podio, la teutonica Kim Kalicki a 0.43 e l’altra americana Kaysha Love a 0.62 dalla vetta.

L’Italia, che non partiva con ambizioni di rilievo nel settore femminile del bob in questa rassegna a cinque cerchi, spera di portare almeno un equipaggio all’ultima manche (riservata alle prime venti classificate dopo tre discese) con Giada Andreutti che occupa attualmente il 18° posto (ma la 21ma è staccata solamente di 8 centesimi) e Simona De Silvestro la 23ma piazza.

Si comincia alle ore 19.00 con la prima discesa della terza manche, mentre la quarta manche sulla “Eugenio Monti” scatterà alle 21.05. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le discese odierne con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della magia delle Olimpiadi in Italia: buon divertimento!