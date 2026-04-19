Sport in tv oggi (domenica 19 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 19 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con l’Amstel Gold Race (maschile e femminile), il calcio con la Serie A, il volley femminile con la Serie A1, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.
Nell’ATP 500 di Monaco di Baviera ci sarà la finale di singolare tra Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton: il nordamericano è in vantaggio per 3-2 nei precedenti, ma l’unica sfida sulla terra battuta è stata vinta dall’italiano. La sfida andrà in scena non prima delle ore 13.30, dopo la finale di doppio, prevista alle 11.00.
Proseguirà la finale scudetto della Serie A1 di volley femminile: in gara-3, alle ore 18.00, Conegliano ospiterà Milano per provare a chiudere la serie sul 3-0 e conquistare il tricolore. Per la Serie A di basket maschile saranno cinque i match odierni.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 19 aprile
8.00 Judo, Europei: eliminatorie -78 e +78 kg femminili, -100 e +100 kg maschili – JudoTV
9.15 Superbike, GP Olanda: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
10.10 Ciclismo, Amstel Gold Race femminile: Maastricht-Valkenburg, 158.1 km – 12.45 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
11.10 Ciclismo, Amstel Gold Race: Maastricht-Valkenburg, 257.2 km – 14.55 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
11.10 Superbike, GP Olanda: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.40 differita TV8 HD, tv8.it
12.30 Calcio, Serie A: Cremonese-Torino – DAZN, DAZN 1
13.00 Tennis, WTA 500 Stoccarda: finale, Rybakina-Muchova – SuperTennis HD, SuperTenniX, differita 15.00 Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
13.15 Motocross, GP Trentino: gara-1 MX2 – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max
Non prima delle 13.30 Tennis, ATP 500 Monaco di Baviera: finale: Cobolli-Shelton – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
14.00 Judo, Europei: final block-78 e +78 kg femminili, -100 e +100 kg maschili – Rai Sport HD, Rai Play, JudoTV
14.00 Sollevamento pesi, Europei: -48 kg femminili – Weightlifting House TV
14.15 Motocross, GP Trentino: gara-1 MXGP – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max
15.00 Calcio, Serie A: Verona-Milan – DAZN, DAZN 1
15.30 Superbike, GP Olanda: gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
Non prima delle 15.30 Tennis, WTA 250 Rouen: finale, Kostyuk-Podrez – SuperTennis HD, SuperTenniX
16.00 Basket, Serie A: Tortona-Virtus Bologna – LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielo.tv
Non prima delle 16.00 Tennis, ATP 500 Barcellona: finale, Rublev-Fils – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
16.10 Motocross, GP Trentino: gara-2 MX2 – Rai Sport HD, Rai Play Sport 2, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max
16.30 Basket, Serie A: Milano-Napoli – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Sassari-Venezia – LBA TV
17.00 Sollevamento pesi, Europei: -53 kg femminili – Weightlifting House TV
17.10 Motocross, GP Trentino: gara-2 MXGP – Rai Sport HD, Rai Play Sport 2, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max
18.00 Volley femminile, Serie A1: gara-3 finale play-off, Conegliano-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Trieste-Brescia – LBA TV
18.00 Calcio, Serie A: Pisa-Genoa – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
19.00 Basket, Serie A: Cantù-Varese – LBA TV
20.00 Basket femminile, Eurolega: finale, Galatasaray-Fenerbahce – YouTube EuroLeague Women, Rai Play Sport 1, al termine di Conegliano-Milano anche su Rai Sport HD
20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Bologna – DAZN, DAZN 1
