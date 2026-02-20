LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di Buriram (Thailandia) in vista del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato thailandese ci attende un Day-1 di estrema importanza che ci permetterà di capire se, quanto visto nei test di Sepang, sarà confermato o meno, ricordando che il via del campionato arriverà nel corso del prossimo weekend, proprio a Buriram. Quale sarà il programma della giornata? Il Day-1 dei test di Buriram prenderà il via alle ore 04.00 italiane (le ore 10.00 locali) con un andamento che sarà confermato anche nella seconda ed ultima giornata di domani. La mattinata si concluderà alle ore 07.00, quindi dopo una brevissima pausa si tornerà in azione alle ore 07.20 per concludere il lavoro alle ore 12.00.

La line-up dei piloti della classe regina sarà quasi al completo in Thailandia. A mancare, sicuramente, sarà Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che si sta ancora riprendendo da un infortunio al femore di inizio gennaio. Salterà anche il primo round della stagione: sulla sua Ducati ci sarà Michele Pirro. Era in forse ma sarà in grado di scendere in pista, invece, Jorge Martin (Aprilia), campione del mondo della classe regina nel 2024: lo spagnolo ha raggiunto Buriram e ha ricevuto il semaforo verde da parte dei medici.

Cosa dovremo aspettarci da questa due-giorni di test? Cercheremo di capire se, come si è visto in Malesia, tutto ruoterà nuovamente attorno a Marc Marquez. Il nove volte campione del mondo è ripartito da dove aveva lasciato, ovvero da un ottimo feeling con la sua Ducati in edizione GP26. Alle sue spalle provano ad avvicinarsi Francesco “Pecco” Bagnaia e Marco Bezzecchi, il primo con la Ducati del team Factory, il secondo con l’Aprilia. Tutte le altre scuderie hanno molto da capire in pista. KTM, Yamaha e Honda faranno di tutto per migliorare le rispettive moto e non lasciare campo aperto al team di Borgo Panigale.

La prima giornata dei test di Buriram prenderà il via alle ore 04.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento della classe regina alla nuova stagione del Mondiale di MotoGP 20260