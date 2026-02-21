LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell’UAE Tour 2026. Frazione che misura 167.7 km con partenza da Al Ain Museum ed arrivo in salita a Jebel Hafeet. Seconda sfida tra scalatori che risulterà decisiva ai fini della classifica generale in quanto l’ultima tappa è totalmente pianeggiante. Antonio Tiberi dovrà stringere i denti difendendosi dagli attacchi che arriveranno in primis dal messicano Isaac Del Toro.

A dispetto della salita che ha ospitato l’arrivo della terza tappa, Jebel Hafeet è ben conosciuta dai corridori. Frazione che sarà tutta pianeggiante fino alle prime rampe dell’ascesa conclusiva. Salita di 10 km su sede stradale molto ampia, pendenza media dell’8.5% con punte che arrivano a toccare l’11%. Ultimo chilometro che lascia rifiatare fino alla rampa decisiva. Sarà dunque un’ascesa esplosiva in cui gli attacchi potrebbero susseguirsi sin dai primi km.

Antonio Tiberi (Bahrain Victourious) ha dimostrato di possedere una forma invidiabile staccando tutti a Jebel Mobrah. Il talentuoso italiano è il leader della classifica generale, e deve difendere 21 secondi sul messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG). Il centroamericano proverà ad imporsi per scavalcare in classifica l’azzurro, approfittando anche degli abbuoni previsti al traguardo. Lotta alla generale che sembra riservata ai due ciclisti citati in quanto il terzo in classifica paga un minuto. Si tratta del colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), sempre temibile in queste corse a tappe. Per il successo di frazione occhi puntati inoltre sui belgi Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermachè) e Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), con il canadese Derek Gee (Lidl-Trek) e l’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) pronti a dare battaglia.

La sesta tappa dell’UAE Tour 2026 inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!