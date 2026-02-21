LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner insegue un sogno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie della gara di bob a 4 maschile, con ben ventisette atleti che lotteranno fino all’ultimo per ottenere la miglior posizione in classifica possibile, con chi è più preparato che gareggerà per i tre posti importanti, quelli validi per la medaglia di bronzo, d’argento e d’oro, quella più ambita e sperata.

Pericoloso per tutta la sessione di prova, e che quindi potrebbe lottare per una medaglia importante, è Patrick Baumgartner. L’azzurro, senza sbilanciarci troppo, è stato forse il migliore se consideriamo il totale dei quattro test effettuati. Infatti, il bobbista italiano, che sarà accompagnato dai frenatori Eric Frantazzini, Lorenzo Bilotti e Robert Mircea che lo ha accompagnato anche nella disciplina a due, ha chiuso al primo posto la prima, la seconda e la quarta batteria, con la terza che ha concluso alla terza posizione in classifica dietro allo statunitense Franki Del Duca e lo svizzero Michael Vogt.

Oltre gli appena citati Del Duca e Vogt, a lottare per una medaglia ci saranno anche i due tedeschi Francesco Friedrich e Johannes Lochner, argento e oro nel bob a 2, mentre il bronzo Adam Ammour non sembra aver mai trovato il ritmo giusto per competere ma tutto, ovviamente, può succedere e nulla è ancora deciso.

La prima batteria di gara del bob a 4 alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina inizierà alle 10.00, con la seconda che invece partirà alle 11.57 e verrà disputata sulla pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza Patrick!