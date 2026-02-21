LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Deromedis lancia la sfida al favorito Howden

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross maschile. Nella splendida cornice di Livigno l’Italia punta tutto su Simone Deromedis. L’asso azzurro vuole accendere il pubblico italiano lanciando la sfida al favorito canadese Reece Howden. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round che disegnerà il tabellone, mentre le heat ad eliminazione diretta inizieranno alle 12.00 a partire dagli ottavi.

Come accaduto in campo femminile il seeding round non è da inquadrarsi come una qualificazione in quanto ci saranno 32 atleti al via da dividere in otto ottavi da 4. La run servirà solamente ad assegnare i pettorali e stilare il conseguente tabellone. Tantissima attesa e fiducia riposta in Simone Deromedis, capace di infuocare il parterre di Livigno. Italia che può inoltre schierare altri 3 atleti capaci di ritagliarsi un possibile ruolo da outsider. Si tratta di Dominik Zuech, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni.

Favorito d’obbligo il canadese Reece Howden, con lo squadrone nordamericano completato da Kevin Drury, Jared Schmidt e Gavin Rowell. Occhi puntati come di consueto sul tedesco Florian Wilmsmann, tra i massimi interpreti della specialità. Gara che si preannuncia stellare con atleti del calibro degli svizzeri Tobias Baur, Alex Fiva e Ryan Regez, dei francesi Melvin e Terence Tchiknavorian, e dell’austriaco Johannes Aujesky capaci di inserirsi nella lotta per il podio.

Il seeding round della gara olimpica di skicross inizierà alle 10.00, mentre le batterie ad eliminazione diretta partiranno alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!