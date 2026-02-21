Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 21 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 21 febbraio va in scena la diciottesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: siamo ormai arrivati alle ultime battute della rassegna a cinque cerchi alle nostre latitudini, verranno messi in palio dieci titoli e l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino, cercando di avvicinarsi alle trenta medaglie e di difendere il terzo posto nel medagliere dagli assalti di Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera.

Lisa Vittozzi si presenta con grandi ambizioni alla mass start che chiude il programma di biathlon ad Anterselva: dopo aver trionfato nell’inseguimento, la sappadina cercherà gloria anche nella partenza in linea che prevede 12,5 km sugli sci e quattro passaggi al poligono (ogni errore al tiro si paga con un giro di penalità). Sarà della partita anche Dorothea Wierer, che sulle nevi di casa chiuderà la sua bellissima carriera: riuscirà a regalarsi un’ultima soddisfazione?

Simone Deromedis ha tutte le carte in regola per conquistare una medaglia nello skicross, disciplina dello sci freestyle che animerà la mattinata a Livigno: il Campione del Mondo 2023 ha già vinto in stagione a livello di Coppa del Mondo e potrebbe piazzare la zampata di fronte al proprio pubblico. Da seguire con grande attenzione le mass start di speed skating: Francesca Lollobrigida ha vinto gli ori sui 3000 e 5000 metri, l’appetito vien mangiando; Andrea Giovannini ha conquistato il titolo iridato dodici mesi fa e proverà a fare saltare il banco.

Patrick Baumgartner inizia la propria avventura nel bob a 4, mentre Federico Pellegrino chiuderà la propria carriera prendendo parte alla mitica 50 km di sci fondo, che potrebbe consegnare il norvegese Johannes Klaebo alla leggenda dell’olimpismo. Si assegnano i titoli nel bob a 2 femminile, nella gara a squadre di aerials, nell’halfpipe femminile (riflettori puntati sulla cinese Gu) e nel curling maschile, che propone l’attesissima finale tra Gran Bretagna e Canada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (sabato 21 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 21 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile

11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale

14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo: Canada-USA

14.15 BIATHLON – Mass start femminile

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche)

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Finlandia-Slovacchia

21.03 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 12.00 alle ore 17.00 e dalle ore 19.30 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 21 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale: Italia (Alba De Silvestro/Michele Boscacci)

14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali: Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali: Francesca Lollobrigida

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale: eventuale Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale: eventuale Francesca Lollobrigida

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada

21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)