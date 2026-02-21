LIVE Conegliano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiude la regular season

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Wash4Green Monviso Volley, valida per l’ultima giornata di regular season della Serie A1 di volley femminile visto che al termine di questo interessante weekend di gare le migliori otto squadre del campionato lotteranno per il titolo di campionesse d’Italia tramite i play off.

La squadra di Daniele Santarelli è più che certa di partecipare alla seconda e ultima fase del campionato italiano e di farlo da prima della classe visto che è ormai matematicamente irraggiungibile per la Savino del Bene Scandicci. Il ritmo di Conegliano è stato nettamente superiore rispetto alle altre visto che le Pantere hanno perso una sola partita in regular season, quella del 27 dicembre 2025 contro Vero Volley Milano che in casa ha trionfato per 3-1.

Per quanto riguarda Monviso, la squadra allenata da Peppe Nica si gioca il tutto per tutto per evitare la retrocessione in Serie A2, visto che al momento le piemontesi hanno 21 punti, gli stessi di Macerata che però è indietro per via degli scontro diretti e che quindi occupa la prima posizione possibile per scendere di categoria.

La sfida tra Conegliano e Monviso inizierà alle 20.30 e verrà disputata al Palaverde di Villorba. I giudici di gara saranno Dario Grossi come primo arbitro, Maurizio Canessa come secondo e Cristiano Cristoforetti come aiuto al videocheck. Segui l’intero match, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!