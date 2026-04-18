Sport in tv oggi (sabato 18 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 18 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Danimarca in una partita di fondamentale importanza nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile, da non perdere la sfida della nostra Nazionale all’Irlanda nel Sei Nazioni di rugby femminile, da seguire anche l’incontro delle azzurre contro la Cina nel Mondiale di prima divisione di hockey ghiaccio femminile (il torneo mette in palio una promozione alla Top Division per il prossimo anno).

Per gli amanti del grande tennis ci sarà da divertirsi con le semifinali dei tornei della settimana: ATP 500 di Barcellona e ATP 500 di Monaco (Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev), WTA 500 di Stoccarda, WTA 250 di Rouen. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la quinta tappa di O Gran Camiño, il Tour du Jura e la Coppa del Mondo su pista. Proseguiranno gli Europei di judo con tre categorie impegnate (70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini) sul tatami di Tbilisi, dove l’Italia si giocherà delle carte interessanti.

Proposta di sostanza anche per gli amanti dei motori tra la 6 Ore di Imola per quanto riguarda il WEC, il GP d’Olanda per la Superbike e le qualifying race del GP del Trentino per il motocross. Ultima giornata a Riccione per i Campionati Italiani Assoluti di nuoto, da non perdere la gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile tra Civitanova e Verona, poi spazio anche ai campionati nazionali di basket, pallanuoto, pallamano, rugby.

Da non dimenticare la Coppa del Mondo di scherma e di ginnastica ritmica, oltre ai Mondiali di snooker che si aprono ufficialmente con il primo turno. Consueto piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri (tra la cui la finale della Coppa del Re in Spagna). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 18 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 18 aprile

03.30 RUGBY A 7 – SVNS Series a Hong Kong (diretta streaming su HSBC SVNS)

04.00 CICLISMO – Tour of Hainan, quarta tappa: Linghsui-Baoting (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Hong Kong, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 JUDO – Europei, eliminatorie: 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini (diretta streaming su Judo Tv)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile ad Atene, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.40 SUPERBIKE – GP Paesi Bassi, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile/maschile a Il Cairo, tabelloni individuali (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Budapest, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Padova, tabellone individuale (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 17.00)

10.00 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Imola, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.00 SNOOKER – Mondiali, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 17.15; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

11.15 SUPERBIKE – GP Paesi Bassi, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 CICLISMO – Tour du Jura (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.30)

12.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Hong Kong, sessione pomeridiana (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.30 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE (Mondiali prima divisione, gruppo A) – Italia-Cina (diretta streaming su FISG Tv)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Arminia Bielefeld-Norimberga (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 TENNIS – ATP 500 Monaco, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Zverev (ore 13.30)

13.30 TENNIS – ATP 500 Barcellona, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Fulham (diretta tv su Sky Sport 256, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Coppa di Scozia, semifinale) – Dunfermline-Falkirk (diretta streaming su Como Tv)

13.35 CICLISMO – O Gran Camiño, quinta tappa: As Neves-Monte Trega (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

14.00 JUDO – Europei, Final Block: 70 kg donne, 81 kg e 90 kg uomini (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Judo Tv)

14.00 TENNIS – WTA 500 Stoccarda, semifinali (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport 253; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, NOW)

14.30 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Scozia-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Imola, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.30 PADEL – Padel Premier Tour, semifinali (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.45 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali) – Danimarca-Italia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Avellino (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Sudtirol (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quattro partite: Olympic Roma-Brescia, Ortigia-Trieste, Savona-Pro Recco, Quinto-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 MOTORSPORT (EWC) – 24 Ore di Le Mans (moto endurance) (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN fino alle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

15.00 GOLF (PGA Tour) – RBC Heritage, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

15.00 TENNIS – WTA 250 Rouen, semifinali (diretta tv su Sky Sport 254; diretta tv su Super Tennis dalle ore 17.30; diretta streaming su SuperTenniX, NOW)

15.30 SUPERBIKE – GP Paesi Bassi, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Werder Brema-Amburgo, Bayer Leverkusen-Augsburg, Union Berlino-Wolfsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Biella-Rovigo (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.45 RUGBY (Serie A) – Petrarca Padova-Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

15.45 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Viadana (diretta streaming su The Rugby Channel)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Rijeka (diretta streaming su Como Tv)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale per gruppi, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

16.35 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Galles-Francia (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Trentino, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Brixen-Leno, Cassano-Teramo, Erice-Nuoro, Salerno-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania (diretta streaming su canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.15 CALCIO (Serie B) – Palermo-Cesena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.20 MOTOCROSS (MXGP) – GP Trentino, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

18.00 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Lazio (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega, semifinale scudetto) – Gara-4: Civitanova-Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Pirossigeno Cosenza (diretta streaming su canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.15 BASKET (Serie A) – Trento-Reggio Emilia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Brighton (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Lipsia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.40 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Irlanda-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (NBA, playoff) – Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (diretta streaming su NBA League Pass)

19.00 PALLAMANO (Serie A1) – Sette partite: Bolzano-Chiaravalle, Cingoli-Albatro, Cologne-Conversano, Eppan-Cassano, Fasano-Pressano, Merano-Trieste, Sassari-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League, finale) – Gara-3: Gherdeina-Merano (diretta streaming su Valcome Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Udine (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Guidonia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Forlì (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Ternana (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Munster (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League) – Chelsea-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa del Re, finale) – Atletico Madrid-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 BASKET (NBA, playoff) – Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (diretta streaming su NBA League Pass)

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