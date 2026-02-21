LIVE Derthona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: seconda semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

DIRETTA LIVE della seconda semifinale della Coppa italia di Basket maschile 2026 dalla Inalpi Arena di Torino che vede di fronte la Virtus Olidata Bologna e Tortona per un posto nell'ultimo atto di domani.

Tra i piemontesi e la seconda finale nella storia del club c’è l’ostacolo Virtus Bologna, che nella serata di giovedì ha sconfitto in modo anche faticoso Napoli, guadagnandosi l’accesso per la semifinale ma non senza dover faticare. Per Tortona invece la vittoria per 95-87 contro l’Umana Reyer Venezia, dopo essere stata in svantaggio anche di dodici lunghezze. Una prova dalla grande forza collettiva per la squadra di Mario Fioretti, trainata dai tre tenori Prentiss Hubb (17 punti e 6 assist) Tommaso Baldasso (16 punti) e Christian Vital (15 punti).

L’uomo da tenere d’occhio nella compagine allenata da Dusko Ivanovic è sicuramente Carsen Edwards, autore di 24 punti nel quarto di finale contro i partenopei, americano che quando c’è bisogno di punti e di carattere non si tira mai indietro. Questa è una delle sue occasioni preferite, ricordando anche la clamorosa prestazione nell’altra partita ad eliminazione diretta giocata dalla Virtus, contro Milano in supercoppa dove fu superlativo.

semifinale della Coppa italia di Basket maschile 2026 dalla Inalpi Arena di Torino che vede di fronte la Virtus Olidata Bologna e Tortona per un posto nell'ultimo atto. Si parte alle 20:45