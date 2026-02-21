LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: finale per l’oro vibrante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, incontro valido per le Finali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scontro tra titani quello che si disputerà sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, complice la presenza di due compagini che hanno fatto parlare di sé negli scorsi giorni.

Il Canada, in realtà, è stato (ed è tuttora) sull’occhio del ciclone per via di alcune scorrettezze da parte dei propri giocatori che, conoscendo molto bene il regolamento, hanno saputo come innervosire il gioco sfruttando probabilmente le falle di una serie di norme da riscrivere completamente. I nordamericani hanno staccato il pass per l’ultimo atto battendo la Norvegia per 4-5.

Il team d’oltremanica capitanato da Bruce Mouat dopo aver chiuso il Round Robin al quarto posto ha invece sconfitto brillantemente la Svizzera (ancora imbattuta in queste Olimpiadi) per 8-5, ed è pronto a fare lo sgambetto anche ai canadesi in un match si preannuncia divertentissimo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina per quanto riguarda il curling maschile. Stone dopo stone, bocciata dopo bocciata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 19:05. Buon divertimento!