LIVE Biathlon, Mass start femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi sfida le francesi, Wierer al passo d’addio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist della 12.5 km mass start femminile delle Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della 12.5 km mass start femminile di biathlon in programma ad Anterselva (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara partirà alle ore 14.15 e vedrà al via 30 atlete.

Sono due le azzurre qualificate per la prova odierna: Lisa Vittozzi, in virtù della medaglia d’oro nella pursuit, avrà il diritto di partire in prima fila indossando il pettorale numero 3, mentre Dorothea Wierer, che quest’oggi sarà all’ultima gara in carriera, avrà in dote il numero 12.

La Francia ha qualificato 5 atlete a questa mass start, ma solo in 4 potranno partire: oltre alle medagliate individuali Julia Simon, Lou Jeanmonnot ed Océane Michelon, la scelta è ricaduta su Justine Braisaz-Bouchet, che è stata preferita a Camille Bened.

La startlist definitiva verrà rilasciata attorno alle ore 12.15, due ore prima della gara: è questa la deadline, infatti, data alle squadre per confermare le partecipanti alla gara e procedere all’eventuale ripescaggio delle riserve. La distribuzione dei pettorali definitivi, infine, avverrà alle 12.45, un’ora e mezza prima dello start.

La 12.5 km mass start femminile di biathlon, in programma ad Anterselva (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via alle ore 14.15: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 13.45 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!