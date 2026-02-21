LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: Italia quarta forza, ma si può sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Quest’oggi si chiuderà la prima storica partecipazione dello sci alpinismo in una rassegna a cinque cerchi con il terzo ed ultimo titolo olimpico in palio.

Saranno 12 le nazionali in gara. L‘Italia si affida ad Alba de Silvestro e Michele Boscacci. Gli azzurri partono come quarta forza in campo, ma potranno sognare la medaglia. I due sono marito e moglie e possono contare su una grande intesa in questa gara, dove entrambi trovano un format più congeniale rispetto alle sprint di qualche giorno fa. In stagione la coppia azzurra è già salita sul podio in Coppa del Mondo.

I favori del pronostico sono per Francia e Spagna. I transalpini potranno contare su Emily Harrop, a caccia della rivincita dopo l’oro mancato nella sprint femminile, e Thibault Anselmet. La coppia iberica sarà composta dal campione olimpico della sprint, Oriol Cardona Coll, ed il bronzo femminile, Ana Alonso Rodriguez.

La staffetta mista è in programma per le 13.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!