LIVE Speed skating, Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini in una gara potenzialmente pazza

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle mass start olimpiche di speed skating. Ultime gare alla Milano Ice Skating Arena, con il pubblico che vuole esultare ancora una volta dopo i trionfi azzurri di queste settimane. Torna sul ghiaccio Francesca Lollobrigida, donna copertina di questi Giochi, ma le speranze azzurre sono riposte anche in Andrea Giovannini. Appuntamento alle 15.00 con le batterie di semifinali.

Si partirà dalle semifinali maschili in cui l’Italia schiera Daniele Di Stefano ed Andrea Giovannini, rispettivamente inseriti in heat 1 ed heat 2. Parterre stellare con un gruppo di favoriti in cui spiccano l’olandese Jorrit Bergsma, il francese Timothy Loubineaud e lo statunitense Jordan Stolz. Come sempre temibile il veterano belga Bart Swings, da tenere in considerazione per il ruolo da outsider anche l’austriaco Gabriel Odor ed il transalpino Mathieu Belloir.

Al femminile le attenzioni azzurre saranno rivolte esclusivamente verso la mattatrice di questi Giochi. Ultima gara per una maestosa Francesca Lollobrigida, tra le massime interpreti della specialità. La pattinatrice laziale prenderà parte alla seconda semifinale in cui troverà alcune delle favorite quali l’olandese Marijke Groenewoud e la canadese Ivanie Blondin. Tra le atlete capaci di guadagnarsi il podio spiccano la belga Sandrine Tas, la canadese Valerie Maltais e l’americana Mia Manganello.

Le mass start olimpiche di speed skating inizieranno alle 15.00 con le semifinali. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!