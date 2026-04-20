Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 20 aprile, comincia una nuova settimana di sport con un menù abbastanza ristretto che presenta però alcuni eventi degni di nota anche per i colori azzurri. Dopo la splendida tripletta d’oro firmata ieri da Giulia Imperio, proseguono a Batumi gli Europei di sollevamento pesi con altri due atleti italiani impegnati nella seconda giornata della manifestazione: Sergio Massidda punta in alto nei -65 kg, mentre Noemi Filippazzo è un’outsider nella categoria -58 kg.
Cominciano nel frattempo a Tirana i Campionati Europei di lotta, con un day-1 riservato alla greco-romana in cui vedremo in azione gli azzurri Adalberto Minazzi nei 55 kg, Giovanni Paolo Alessio nei 77 kg e Danila Sotnikov nei 130 kg. Spazio anche al ciclismo con la tappa inaugurale del Tour of the Alps, oltre alla grande atletica con la Maratona di Boston.
In serata il focus sarà poi sugli sport di squadra, con gara-1 della finale scudetto di basket femminile Schio-Venezia ed il posticipo della Serie A di calcio maschile Lecce-Fiorentina. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 20 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 20 aprile
0.30 Basket, NBA: Detroit Pistons-Orlando Magic (gara-1 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
3.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (gara-1 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
10.00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 60 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House TV
10.30 Lotta, Europei: prima giornata – Diretta streaming su UWW+
11.00 Snooker, Mondiali: terza giornata (primo turno) – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN
11.55 Ciclismo, Tour of the Alps: prima tappa – Dalle 13.35 in diretta tv su RaiSportHD e streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN
13.00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 65 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House TV
15.30 Atletica: Maratona di Boston – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN
16.00 Sollevamento pesi, Europei: gruppo A 58 kg donne – Diretta streaming su Weightlifting House TV
20.15 Basket femminile, Serie A: Schio-Venezia (gara-1 finale) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e FLIMA
20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-West Ham – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW
Martedì 21 aprile
1.00 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (gara-2 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
2.00 Basket, NBA: New York Knicks-Atlanta Hawks (gara-2 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW
4.30 Basket, NBA: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (gara-2 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.55
LA DIRETTA LIVE DI SCHIO-VENEZIA DI BASKET FEMMINILE DALLE 20.15