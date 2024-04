Giro di Romandia 2024, tappa di oggi (28 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Cacciatori di tappe all’arrembaggio

Si chiude il Giro di Romandia, uno degli appuntamenti cruciali per scaldare la gamba in vista del Giro d’Italia. L’ultima tappa avrà partenza ed arrivo a Vernier: 150,8 chilometri molto vallonati, che non dovrebbero portare scompigli in classifica anche se gli uomini di classifica dovranno comunque rimanere all’erta.

PERCORSO

La frazione si svolgerà su un circuito di poco più di 35 chilometri, in cui l’unica asperità è quella di Dardagny, 1600 metri al 4,1% e che non si inerpicherà troppo. Si punterà dunque sulla fatica del gruppo; il tracciato si esaurisce ai -11 dal traguardo, poi sempre tanti piccoli saliscendi fino al traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Potrebbe esserci spazio per qualche corridore che nelle corse di un giorno hanno il loro pane quotidiano. Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) ed Alex Aranburu (Movistar) potrebbero trovare pane per i propri denti, così come Andrea Vendrame (Decathlon Ag2R La Mondiale) apparso in ottima condizione fino ad ora. Ma occhio anche agli uomini di classifica come Lenny Martinez (Groupama-FDJ) ed Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) che potrebbero tentare un colpo di mano.

ORARI

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo: 15.43-15.58

GIRO DI ROMANDIA 2024, COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 14.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN dalle 14.00

Diretta testuale: OA Sport dalle 12.20