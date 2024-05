MotoGP, Martin in pole davanti a Bagnaia a Le Mans: entrambi cadono nello stesso giro!

Jorge Martin rispetta il pronostico della vigilia e ottiene la pole position per il Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Seconda partenza al palo dell’anno (15ma della carriera in top class, 36ma conteggiando anche Moto2 e Moto3) dopo il round inaugurale del Qatar per Martinator, autore del nuovo record del circuito Bugatti di Le Mans con un giro strepitoso in 1’29″919.

Ininfluente la caduta nell’ultimo run del Q2, rivelatosi caotico per le bandiere gialle provocate dalle scivolate di vari piloti. Tra questi anche Francesco Bagnaia, finito per terra mentre stava attaccando il tempo della pole dopo aver comunque registrato un crono che gli è valso la seconda posizione in griglia a 192 millesimi dalla vetta. Alle spalle delle due Ducati GP24, completa la prima fila dello schieramento lo spagnolo Maverick Viñales in terza piazza a 394 millesimi con l’Aprilia ufficiale.

A seguire troviamo in quarta posizione a 0.517 dalla testa la Ducati GP23 di Fabio Di Giannantonio subito davanti al compagno di squadra del team Pertamina Enduro VR46 Marco Bezzecchi, 5° a 0.634, e all’Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò, 6° a 0.653. Settimo il rookie Pedro Acosta, ancora una volta il migliore in casa KTM, mentre gli altri azzurri Franco Morbidelli ed Enea Bastianini non vanno oltre il nono e decimo posto.

Da segnalare la clamorosa eliminazione in Q1 di Marc Marquez, autore di un errore al penultimo time-attack e beffato in extremis dall’Aprilia di Miguel Oliveira vedendo inoltre sfumare il suo ultimo giro a causa delle bandiere gialle provocate dalla caduta di Johann Zarco.

Il fenomeno spagnolo del Team Gresini dovrà dunque rimontare dalla 13ma posizione nella Sprint e in gara. Solo 21° Luca Marini con la Honda, mentre è 22° e ultimo uno sfortunato Brad Binder tradito da un problema tecnico sulla sua KTM proprio ad inizio qualifica ed incapace di trovare un buon tempo con la seconda moto a fine Q1.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.919 3 6 317.5

2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.111 3 6 0.192 0.192 316.5

3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’30.313 6 8 0.394 0.202 315.5

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’30.436 6 8 0.517 0.123 316.5

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’30.553 9 9 0.634 0.117 320.6

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’30.572 3 7 0.653 0.019 317.5

7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’30.650 7 9 0.731 0.078 318.5

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’30.686 4 9 0.767 0.036 314.5

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.782 3 8 0.863 0.096 315.5

10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.786 2 7 0.867 0.004 317.5

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.007 2 8 1.088 0.221 314.5

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA Q2 1’31.075 2 7 1.156 0.068 313.5

13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’30.586 2 6 (*) 0.353 317.5

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’30.676 8 9 (*) 0.443 0.090 318.5

15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q1 1’30.891 4 7 (*) 0.658 0.215 310.6

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 1’31.067 7 8 (*) 0.834 0.176 317.5

17 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’31.148 3 7 (*) 0.915 0.081 315.5

18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.186 7 7 (*) 0.953 0.038 312.6

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’31.274 7 9 (*) 1.041 0.088 312.6

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 1’31.473 3 5 (*) 1.240 0.199 314.5

21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.837 8 8 (*) 1.604 0.364 315.5

22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.228 4 6 (*) 1.995 0.391 313.5