Sport in tv oggi (venerdì 22 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 22 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tante competizioni da seguire. Negli sport invernali siamo alle battute conclusive e le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino tengono banco, con Federica Brignone che andrà all’attacco nel superG di Saalbach nel tentativo di strappare il primato nella classifica di specialità alla svizzera Lara Gut-Behrami. I Mondiali di curling femminili con le ragazze straordinarie protagoniste fino a questo momento della rassegna iridata, con le azzurre che si giocano l’accesso alle semifinali.

Inizia il week end dei motori con le prove libere del GP d’Australia di F1 e del Portogallo di MotoGP, mentre nel ciclismo terranno banco la Settimana Coppi&Bartali, il Giro della Catalogna e la E3 Saxo Classic 2024. Nella seconda parte della giornata spazio al tennis con il prestigioso torneo di Miami e Jannik Sinner protagonista. L’altoatesino affronterà Andrea Vavassori in un derby che metterà in palio il terzo turno. In campo anche Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e Camila Giorgi. L’Eurolega di basket catalizzerà l’attenzione con Olimpia Milano e Virtus Bologna che vanno a caccia del successo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 22 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 22 marzo

02.30 F1, GP Australia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 F1, GP Australia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 Judo, Grand Slam Tbilisi: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming sul canale IJF.

09.00 Nuoto artistico, Campionati italiani a Riccione: eliminatorie solo libero maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 MotoE, GP Portogallo: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Tuffi, Coppa del Mondo a Berlino (Germania): seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Moto3, GP Portogallo: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Saalbach (Austria): superG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.20 Superbike, GP Catalogna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Nuoto artistico, Campionati italiani a Riccione: eliminatorie solo libero – Nessuna copertura tv/streaming.

10.50 Moto2, GP Portogallo: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Saalbach (Austria): superG maschile – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.45 Ciclismo, E3 Saxo Classic – Diretta tv dalle 15.05 su RaiSport HD, dalle 14.00 su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay dalle 15.05 e su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 14.00.

11.45 MotoGP, GP Portogallo: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Idre (Svezia): skicross uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Ciclismo, Settimana Coppi&Bartali: quarta tappa – Differita in tv dalle 17.00 su RaiSport HD; in streaming su CiclismoLive su YouTube dalle 15.00.

13.00 Curling femminile, Mondiali: Italia vs Svizzera – Diretta streaming su The Curling Channel.

13.35 MotoE, GP Portogallo: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

13.35 Ciclismo, Giro della Catalogna: quinta tappa – Diretta tv dalle 16.30 su Eurosport2 HD; in streaming dalle 15.55 su eurosport.it, Discovery+; dalle 16.30 su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Judo, Grand Slam Tbilisi: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+ e sul canale IJF.

14.15 Moto3, GP Portogallo: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Canottaggio, Memorial “Paolo d’Aloja”: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Superbike, GP Catalogna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.05 Moto2, GP Portogallo: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Planica (Slovenia): HS240 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Tennis, ATP Miami: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Max (203), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Vavassori 2° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Arnaldi vs Bublik 3° match e inizio programma dalle 16.00 italiane; Cobolli vs Norrie 5° match e inizio programma dalle 16.00 italiane)

16.00 Tennis, WTA Miami: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Max (203), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW.

(Paolini vs Volynets 1° match e inizio programma dalle 16.00 italiane; Giorgi vs Swiatek 4° match e non prima delle 00.00 italiane)

16.00 MotoGP, GP Portogallo: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.20 Pattinaggio artistico, Mondiali: Rhythm dance – Diretta tv Eurosport1 HD e dalle 19.40 su RaiSport HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.15 Nuoto artistico, Campionati italiani a Riccione: eliminatorie libero prova a squadre – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Calcio a 5, Coppa Italia: Ecocity Genzano vs MoMap Napoli Futsal – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 MotoE, GP Portogallo: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

18.20 MotoE, GP Portogallo: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo ad Atene (Grecia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa Belgrado-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Bob, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): bob a due uomini – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a St.Anne (Canada): qualificazione uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

20.10 Snowboardcross, Coppa del Mondo a St.Anne (Canada): qualificazione donne – Nessuna copertura tv/streaming.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio a 5, Coppa Italia: Olimpus Roma vs L84 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 Boxe, Mondiale WBC Silver superpiuma: Michael Magnesi vs Masanori Rikiishi – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

23.00 Pattinaggio artistico, Mondiali: Free program individuale femminile – Diretta tv RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

23.00 Curling femminile, Mondiali: Italia vs Giappone – Diretta streaming su The Curling Channel.

