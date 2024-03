LIVE Magnesi-Rikiishi, Silver WBC superpiuma in DIRETTA: chi vince avrà un’occasione per il Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Magnesi-Rikiishi, Silver WBC superpiuma, Magnesi punta alla vittoria.

Oggi, presso il PalaRomboli a Colleferro, nei dintorni di Roma, Michael Magnesi si scontrerà con Masanori Rikiishi in un match cruciale. Il pugile originario del Lazio rischia la sua cintura WBC Silver dei pesi super piuma in questo duello, che rappresenta un momento decisivo per la sua professione. Per il ventinovenne, la vittoria su Rikiishi non è solo un traguardo, ma anche un pass verso l’ambito incontro con l’americano O’Shaquie Foster per il titolo mondiale.

Data: 22/03/2024

Ore: Inizio verso le ore 23.00

Main Card inizio ore 20:

Superpiuma: Magnesi vs Rikiishi.

Femminile piuma: Alessia Vitanza vs Jessica Bellusci.

Superleggeri: Metonyekpon vs Petrov

Mosca: Rizzieri vs Jintchardze

Massimi: Carbotti vs Galvan

Superleggeri: Palmero vs Di Bella

Medi: Carbotti vs Migrauli

Massimi: Carbotti vs Izoria

Cruiser: Damiani vs Capone

Welter: Mazzulla vs Gitan

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Magnesi-Rikiishi, Silver WBC superpiuma: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio del main event verso le 23.00. Buon divertimento!