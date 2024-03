LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: ultima del round robin, in palio la semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo incontro del round robin dei Mondiali di curling femminile 2024 tra Italia e Giappone. A Sydney (Canada) le azzurre tornano sul ghiaccio dopo lo scontro diretto giocato contro la Svizzera nel primo pomeriggio italiano per ultimare uno straordinario girone.

Nella giornata di ieri sono arrivate due nette vittorie con Constantini e compagne che hanno spazzato via prima la Norvegia e poi la Turchia approfittando del calendario morbido dopo gli importanti test di mercoledì. Ancora alta, come giusto che sia, la concentrazione del gruppo completato da Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Mathis. Chissà che non possa esserci anche spazio per vedere in scena Marta Lo Deserto, riserva pronta a subentrare in caso di necessità.

Giappone autore invece di un cammino altalenante con 4 vittorie e 6 sconfitte accumulate da Miyu Ueno (skip), Asuka Kanai, Junko Nishimuro, Yui Ueno e Mone Rikoyama (riserva). Nipponiche che già prima dell’ultima giornata non vantavano alcuna chance di qualificazione ai playoff.

La sfida tra Italia e Giappone inizierà alle 23.00. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre lo streaming sarà visibile su The Curling Channel TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!