LIVE Sinner-Vavassori, ATP Miami 2024 in DIRETTA: il n.3 del mondo debutta nel derby italiano

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match d’esordio nel Masters 1000 di Miami di Jannik Sinner in un derby azzurro con Andrea Vavassori. Si gioca come 2° match dalle 17 sull’Hard Rock Stadium.

C’è grande attesa di vedere come, e soprattutto se, il tennis “d’altri tempi” del piemontese riuscirà a mettere in difficoltà il numero 3 del mondo. Quest’ultimo si presenta da 2 volte finalista nel torneo che, prima degli altri, lo ha posto sotto le luci della ribalta del tennis mondiale. Nell’edizione 2023 si è arreso in finale a Daniil Medvedev per 7-5, 6-3. Nel 2021 proprio in Florida ottenne invece la prima finale 1000 della carriera, perdendola contro Hubert Hurkacz. Senza Djokovic, è inoltre testa di serie numero 2, ma non potrà beneficiare di un tabellone più “agevole” verso la finale per via della presenza del russo, sconfitto in finale agli Australian Open.

Di fronte, il numero 2 del mondo di doppio, se consideriamo la classifica dell’anno “solare”, in coppia con il bolognese Simone Bolelli. Virtualmente numero 134 del mondo (-6 dal suo best ranking) in singolare, Vavassori ha letteralmente VINTO il suo torneo qualificandosi non senza difficoltà e battendo Pedro Cachin, il miglior sorteggio che il tabellone maschile potesse offrire. Per issarsi fino ai 50 punti del 2° turno (per i qualificati) il 28enne piemontese è dovuto venire fuori, dopo aver battuto al 1° turno del tabellone cadetto Ajdukovic in rimonta, di una battaglia contro il monegasco Vacherot. L’azzurro era in vantaggio 6-2, 4-0 con una chance di 5-0 e si è ritrovato al tie break decisivo.

Una cosa è sicura, se la godrà al massimo e, male che vada, perderà. Lo aspetta, nella giornata di Sabato (sempre pioggia permettendo), un 1° turno di FUOCO in doppio, contro la coppia n.1 della “race” Bopanna/Ebden. Vi auguriamo un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, che prenderà il via dopo Gauff-Podoroska (in campo alle 17.00).