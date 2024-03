LIVE Paolini-Volynets, WTA Miami 2024 in DIRETTA: esordio contro una qualificata americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del WTA 1000 di Miami che mette di fronte Jasmine Paolini e Katie Volynets. La toscana e l’americana apriranno il programma sul Court 2.

Esordio per la numero 1 azzurra ni questo torneo, nel quale deve ancora ottenere la prima vittoria dal momento che nel 2021 ha perso nelle qualificazioni e, nel 2022 e 2023, si è sempre fermata al primo turno. Arriva dagli ottavi di Indian Wells, dov’è stata eliminata dalla russa Anastasia Potapova.

Per quel che riguarda invece l’USA, seconda volta in Florida, dove un anno fa era subito uscita nel tabellone cadetto. In questo 2024, invece, lo ha passato, andando sempre contro il pronostico. E lo stesso discorso vale per il primo turno, dato che dall’altra parte della rete c’era la connazionale ed ex vincitrice Slam Sofia Kenin, superata in tre set.

Per quanto riguarda i confronti diretti, questo è il primo tra di loro. Nel percorso agonistico di Volynets solo quattro sfide con italiane; il bilancio è di 1-3 (ma 1-0 a livello WTA, con Lucia Bronzetti un anno fa a Merida). All’orizzonte, potenzialmente, c’è Emma Navarro: l’americana è una delle rivelazioni di questo 2024, ma prima dovrà battere l’australiana Storm Hunter (ex Sanders). Il maggiore dei problemi, però, è legato al meteo: ci sono previsioni di pioggia incessante lungo tutta la giornata ed è da capire quanto ciò sarà realmente verificato.

Il match tra Jasmine Paolini e Katie Volynets è programmato come primo sul Court 2 a partire dalle ore 16:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!